Trabzonsporlu Bakasetas yurt dışındaki en iyi Yunan oyuncu seçildi







Anastasios Bakasetas'ın kariyeri







Ödül töreninde konuşma yapan Anastasios Bakasetas şöyle konuştu: "Sporcular olarak birçok farklılığımız var ama meslektaşlarım bana oy verdiği için çok onur duydum. Bana büyük motivasyon verdiler. Duygularım karışık. Biz robot değiliz. Çok daha kötü durumda olan meslektaşlarım var. Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz ama asla pes etmemeliyiz”Futbola 2010-2011 sezonunda Asteras'ta başlayan tecrübeli on numara daha sonra devre arasında Thrasyvoulos'a kiralandı.2011-2012'de Asteras'a geri dönen oyuncu, 2013-2014 sezonunda ise Aris'e kiralandı. 2014-2015'te Asteras'a geri dönen Bakasetas'ın yolu bu kez Panionios'a düştü. Burada iki yıl top koşturmasının ardından Yunanistan Ligi'nin köklü kulüplerinden AEK'ya transfer olan Anastasios Bakasetas buradaki performansı ile çıkış yakaladı. İlk yurt dışı transferini 2019-2020 sezonunda gerçekleştiren Yunan oyuncu, ülkemiz takımlarından Alanyaspor'a transfer oldu. Alanyaspor performansıyla büyük takımları peşine takan Bakasetas'ın yeni adresi 2020-2021 sezonunda Trabzonspor olmuştu. Kariyerinde 380 maça çıkan on numara oyuncusu, kariyeri boyunca 87 gol atıp, 39 tane de asist yaptı. Bu maçlarda 62 sarı kart gören futbolcu, 3 tane kırmızı kart gördü.