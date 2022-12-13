SAĞLIK
13 Aralık 2022 - 10:44

Trabzonsporlu Bakasetas yurt dışındaki en iyi Yunan oyuncu seçildi

Trabzonspor'un başarılı on numarası Anastasios Bakasetas, Yunanistan’da düzenlenen PSAPP 2022 ödüllerinde 2021-22 sezonunun yurt dışındaki ‘En İyi Yunan Futbolcusu’ seçildi.

SAĞLIK
13 Aralık 2022 - 10:44
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Trabzonsporlu Bakasetas yurt dışındaki en iyi Yunan oyuncu seçildi


Ödül töreninde konuşma yapan Anastasios Bakasetas şöyle konuştu: "Sporcular olarak birçok farklılığımız var ama meslektaşlarım bana oy verdiği için çok onur duydum. Bana büyük motivasyon verdiler. Duygularım karışık. Biz robot değiliz. Çok daha kötü durumda olan meslektaşlarım var. Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz ama asla pes etmemeliyiz”

Anastasios Bakasetas'ın kariyeri

Futbola 2010-2011 sezonunda Asteras'ta başlayan tecrübeli on numara daha sonra devre arasında Thrasyvoulos'a kiralandı.



anastasios bakasetas trabzonspor yılın futbolcusu

2011-2012'de Asteras'a geri dönen oyuncu, 2013-2014 sezonunda ise Aris'e kiralandı. 2014-2015'te Asteras'a geri dönen Bakasetas'ın yolu bu kez Panionios'a düştü. Burada iki yıl top koşturmasının ardından Yunanistan Ligi'nin köklü kulüplerinden AEK'ya transfer olan Anastasios Bakasetas buradaki performansı ile çıkış yakaladı. İlk yurt dışı transferini 2019-2020 sezonunda gerçekleştiren Yunan oyuncu, ülkemiz takımlarından Alanyaspor'a transfer oldu.

Alanyaspor performansıyla büyük takımları peşine takan Bakasetas'ın yeni adresi 2020-2021 sezonunda Trabzonspor olmuştu. Kariyerinde 380 maça çıkan on numara oyuncusu, kariyeri boyunca 87 gol atıp, 39 tane de asist yaptı. Bu maçlarda 62 sarı kart gören futbolcu, 3 tane kırmızı kart gördü.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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