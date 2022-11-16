SPOR
16 Kasım 2022 - 14:36

Trabzonsporlu Marc Bartra'ya İspanya'dan talip çıktı! Getafe Bartra'yı transfer etmek istiyor

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı başarılı savunma oyuncusu Marc Bartra'ya talip var. İspanyol ekibi Getafe, Bartra'yı kadrosuna katmak istiyor.

SPOR
16 Kasım 2022 - 14:36
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Trabzonsporlu Marc Bartra'ya İspanya'dan talip çıktı! Getafe Bartra'yı transfer etmek istiyor


Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'a sezon başında İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'den transfer olan Marc Bartra performansıyla geldiği günden bu yana dikkatleri çekmeye devam ediyor.

Real Betis'den 1 Milyon 250.000 Euro bonservis ücretiyle birlikte kadroya katılan Marc Bartra bordo mavili ekipte Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmişti.



Trabzonspor Marc Bartra transfer

Ocak ayında transfer netleşebilir

Marc Bartra'nın Trabzonspor'da sergilediği performans İspanyol ekiplerinin dikkatini çekerken, Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde Getafe'nin teklif yapma hazırlığında olduğu öğrenildi.

La Liga ekibi Getafe'nin yetkililerinin ara transfer döneminde Trabzonspor'a resmi bir teklif ulaştıracağı iddia edilirken, pazarlıkların 2.5 Milyon Euro'dan başlayacağı konuşuluyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
İlginizi Çekebilir
Galatasaray Van Aanholt'un yerine Victor Kristiansen'i transfer etmek için harekete geçti
Galatasaray Van Aanholt'un yerine Victor Kristiansen'i transfer etmek için harekete geçti
Trabzonspor'da Anastasios Baksetas ile ilgili karar verildi. Yönetim Yunan yıldızı satmayacak
Trabzonspor'da Anastasios Baksetas ile ilgili karar verildi. Yönetim Yunan yıldızı satmayacak
Beşiktaş transferde bombayı patlatacak! Menajerler aracılığıyla Chelseali yıldız Hakim Ziyech önerildi
Beşiktaş transferde bombayı patlatacak! Menajerler aracılığıyla Chelseali yıldız Hakim Ziyech önerildi
Mauro Icardi Galatasaray yönetiminin içini rahatlattı. İşte yapılan son görüşmenin detayları
Mauro Icardi Galatasaray yönetiminin içini rahatlattı. İşte yapılan son görüşmenin detayları
Yapay Zeka Dünya Kupası'nı hangi ülkenin kazanacağını tahmin etti
Yapay Zeka Dünya Kupası'nı hangi ülkenin kazanacağını tahmin etti
Randal Kolo Muani, Fransa kadrosunda sakatlanan Christopher Nkunku'nun yerini aldı
Randal Kolo Muani, Fransa kadrosunda sakatlanan Christopher Nkunku'nun yerini aldı
Son Haberler
Ziya Gökalp kimdir, nereli, yaşı kaç? Ziya Gökalp hayatı ve özgeçmişi
Ziya Gökalp kimdir, nereli, yaşı kaç? Ziya Gökalp hayatı ve özgeçmişi
Aleyna Sena Yıldız kimdir, nereli, yaşı kaç? Aleyna Sena Yıldız biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Aleyna Sena Yıldız kimdir, nereli, yaşı kaç? Aleyna Sena Yıldız...
Fatih Tekke kimdir, nereli, yaşı kaç? Fatih Tekke biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Fatih Tekke kimdir, nereli, yaşı kaç? Fatih Tekke biyografisi, hayatı...
Bir kez bile sigortalı çalıştıysanız hemen kontrol edin! e-Devlet'te binlerce liranız birikmiş olabilir
Bir kez bile sigortalı çalıştıysanız hemen kontrol edin! e-Devlet'te...
Galatasaray Van Aanholt'un yerine Victor Kristiansen'i transfer etmek için harekete geçti
Galatasaray Van Aanholt'un yerine Victor Kristiansen'i transfer etmek...
İstiklal bombacısının elindeki güllerin gizemi çözüldü! Kıskıvrak yakalanmıştı, tüm gerçekleri anlattı!
İstiklal bombacısının elindeki güllerin gizemi çözüldü! Kıskıvrak...
Trabzonspor'da Anastasios Baksetas ile ilgili karar verildi. Yönetim Yunan yıldızı satmayacak
Trabzonspor'da Anastasios Baksetas ile ilgili karar verildi. Yönetim...
Trafik sigortalarında iyi sürücü kötü sürücü dönemi! Kapsam genişliyor yüzde 50 indirim ya zam!
Trafik sigortalarında iyi sürücü kötü sürücü dönemi! Kapsam...
Beşiktaş transferde bombayı patlatacak! Menajerler aracılığıyla Chelseali yıldız Hakim Ziyech önerildi
Beşiktaş transferde bombayı patlatacak! Menajerler aracılığıyla...
Minecan Beyazadam kimdir, nereli, yaşı kaç? Minecan Beyazadam biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Minecan Beyazadam kimdir, nereli, yaşı kaç? Minecan Beyazadam biyografisi,...
Mauro Icardi Galatasaray yönetiminin içini rahatlattı. İşte yapılan son görüşmenin detayları
Mauro Icardi Galatasaray yönetiminin içini rahatlattı. İşte yapılan...
Dolar'a neler oluyor! Endeks dibe vurdu, endişe arttı! Bakan Nebati açıkladı: Son 10 ayda...
Dolar'a neler oluyor! Endeks dibe vurdu, endişe arttı! Bakan Nebati...
Çocuklu ailelere duyuruldu! Çocuk başına 1.261 TL ödeme yapılacak e-Devlet'ten başvuru yeter
Çocuklu ailelere duyuruldu! Çocuk başına 1.261 TL ödeme yapılacak...
Asgari ücrette beklentileri yerle bir eden açıklama! Yüzde 50 zam bile hayal: İşte yeni rakam
Asgari ücrette beklentileri yerle bir eden açıklama! Yüzde 50 zam...
Jürilikten bir anda ayrılmıştı! Athena Gökhan O Ses Türkiye'den neden ayrıldığını açıkladı! Acun'dan baskı...
Jürilikten bir anda ayrılmıştı! Athena Gökhan O Ses Türkiye'den...