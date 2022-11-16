Trabzonsporlu Marc Bartra'ya İspanya'dan talip çıktı! Getafe Bartra'yı transfer etmek istiyor













Ocak ayında transfer netleşebilir

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'a sezon başında İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'den transfer olan Marc Bartra performansıyla geldiği günden bu yana dikkatleri çekmeye devam ediyor.Real Betis'den 1 Milyon 250.000 Euro bonservis ücretiyle birlikte kadroya katılan Marc Bartra bordo mavili ekipte Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmişti.Marc Bartra'nın Trabzonspor'da sergilediği performans İspanyol ekiplerinin dikkatini çekerken, Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde Getafe'nin teklif yapma hazırlığında olduğu öğrenildi. La Liga ekibi Getafe'nin yetkililerinin ara transfer döneminde Trabzonspor'a resmi bir teklif ulaştıracağı iddia edilirken, pazarlıkların 2.5 Milyon Euro'dan başlayacağı konuşuluyor.