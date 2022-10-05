SPOR
05 Ekim 2022 - 22:35

Trabzonsporlu Uğuran Çakır'a sürpriz talip! İspanyol ekibi Girona transferi bitirmek istiyor

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, sezonun devre arasında yuvasından ayrılmaya çok yakın. Son olarak İspanyol takımının Milli eldivene talip olduğu ortaya çıktı.

SPOR
05 Ekim 2022 - 22:35
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Trabzonsporlu Uğuran Çakır'a sürpriz talip! İspanyol ekibi Girona transferi bitirmek istiyor


Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor'da başarıda büyük bir pay sahibi olan isimlerden biri olan Uğurcan Çakır'ın transferinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

AS gazetesi yaşanan gelişmeyi duyurdu

İspanya'nın ünlü gazetesi AS'ın haberine göre; Girona kulübü yetkilileri Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katabilmek için girişimlerini hızlandırarak bordo mavili kulübün yetkilileriyle görüştü.



Uğurcan Trabzonspor'dan ayrılıyor

Ocak ayında başlaması planlanan ara transfer dönemi öncesinde İspanyol ekibi Girona'nın Trabzonspor'un kapısını bir kez daha çalarak 12 Milyon Euro'luk bir bonservis ücreti teklif etmeye hazırlanıyor.

Kaptan ayrılmak istiyor

Uğurcan Çakır'ın da Avrupa'ya transfer olmayı çok istemesi nedeniyle Ocak ayında transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

EDİTOR
Serkan Morova
Serkan Morova
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