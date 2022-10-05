Trabzonsporlu Uğuran Çakır'a sürpriz talip! İspanyol ekibi Girona transferi bitirmek istiyor







AS gazetesi yaşanan gelişmeyi duyurdu







Kaptan ayrılmak istiyor

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor'da başarıda büyük bir pay sahibi olan isimlerden biri olan Uğurcan Çakır'ın transferinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor.İspanya'nın ünlü gazetesi AS'ın haberine göre; Girona kulübü yetkilileri Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katabilmek için girişimlerini hızlandırarak bordo mavili kulübün yetkilileriyle görüştü.Ocak ayında başlaması planlanan ara transfer dönemi öncesinde İspanyol ekibi Girona'nın Trabzonspor'un kapısını bir kez daha çalarak 12 Milyon Euro'luk bir bonservis ücreti teklif etmeye hazırlanıyor.Uğurcan Çakır'ın da Avrupa'ya transfer olmayı çok istemesi nedeniyle Ocak ayında transferin gerçekleşmesi bekleniyor.