Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan takımdan ayrılıyor. Sivasspor Yusuf Erdoğan ile prensip anlaşmasına vardı







Yeni takımına imza atmaya çok yakın







Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu takımdan ayrılmaya çok yakın. Bordo mavili ekipte Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sezonun geri kalanında kadrosunda düşünmediği Yusuf Erdoğan'dan takım bulması istenmişti.30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun menajeriyle yapılan görüşme sonucunda Ocak ayındaki ara transfer döneminde yolların ayrılmasının istendiği belirtilmişti.Yusuf Erdoğan'a takım bulmak için harekete koyulan menajerinin Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor ile yaptığı görüşmenin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın Yusuf Erdoğan'ın birçok bölgede forma giyebiliyor olması nedeniyle transferine sıcak baktığı iddia edildi. Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde Yusuf Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede prensip anlaşmasına varan Sivasspor yönetiminin önümüzdeki günler içerisinde transferi resmen açıklaması bekleniyor.