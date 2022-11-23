SPOR
23 Kasım 2022 - 11:11

Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan takımdan ayrılıyor. Sivasspor Yusuf Erdoğan ile prensip anlaşmasına vardı

Trabzonspor forması giyen tecrübeli futbolcu Yusuf Erdoğan'ın ara transferde takımdan ayrılması bekleniyor. Süper Lig ekibi Sivasspor, Yusuf ile görüşerek prensip anlaşmasına vardı.

SPOR
23 Kasım 2022 - 11:11
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Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan takımdan ayrılıyor. Sivasspor Yusuf Erdoğan ile prensip anlaşmasına vardı


Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu takımdan ayrılmaya çok yakın. Bordo mavili ekipte Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sezonun geri kalanında kadrosunda düşünmediği Yusuf Erdoğan'dan takım bulması istenmişti.

30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun menajeriyle yapılan görüşme sonucunda Ocak ayındaki ara transfer döneminde yolların ayrılmasının istendiği belirtilmişti.

Yeni takımına imza atmaya çok yakın



Yusuf Erdoğan'a takım bulmak için harekete koyulan menajerinin Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor ile yaptığı görüşmenin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.

Yusuf Erdoğan Trabzonspor Sivasspor

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın Yusuf Erdoğan'ın birçok bölgede forma giyebiliyor olması nedeniyle transferine sıcak baktığı iddia edildi.

Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde Yusuf Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede prensip anlaşmasına varan Sivasspor yönetiminin önümüzdeki günler içerisinde transferi resmen açıklaması bekleniyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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