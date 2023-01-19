Trafiğe çıkan sürücüler dikkat: Bunu yapmadan önce cebinizde 951 TL'yi hazır tutun!







KİM YAPARSA ANINDA 951 TL ÖDEME YAPACAK







ARAÇ ALKOL İLE KULLANILDIYSA..

Ehliyeti olan herkesi ilgilendiren gelişmeler son günlerde daha da belirgin hale geldi. 2023 yılı değerleme oranları belli olurken bu kapsamda trafik cezalarının ne kadar olduğu da netleşti.Kırmızı ışıkta geçmek, trafikte sürücülerin en çok ceza ödediği hatalardan biridir. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olarak sayılacak olan kırmızı ışık ihlali cezası şu anda 951 TL. Aynı zamanda hız sınırını yüzde 10-30 oranında aşanlara da aynı cezayı ödemek zorunda kalacak.Kazaların ana nedeni olduğuna inanılan alkolün cezaları da oldukça yüksektir. İlk kez alkollü araç kullanırken yakalanan kişiye 4 bin 64 TL ceza kesileceği bildirildi. Ayrıca 2022'de 2 bin 286 TL olan ikinci alkollü yakalanma cezası 5 bin 96 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca, yetki alanı dışında flaş ışığı ve siren kulanmanın da cezaları oldukça yüksek. 2022 yılında ceza tutarının 823 TL olduğu bilinirken, yeniden değerleme oranının 4 bin 64 TL olduğu belirtildi. Ayrıca ehliyetsiz sürücülere ise 8 bin 90 TL ceza verileceği açıklandı.