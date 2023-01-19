Ehliyeti olan herkesi ilgilendiren gelişmeler son günlerde daha da belirgin hale geldi. 2023 yılı değerleme oranları belli olurken bu kapsamda trafik cezalarının ne kadar olduğu da netleşti.
GÜNDEM
19 Ocak 2023 - 19:17
Trafiğe çıkan sürücüler dikkat: Bunu yapmadan önce cebinizde 951 TL'yi hazır tutun!
Trafik güvenliğinin sağlanması ve sürücüler için güvenli sürüş deneyimi sağlamak için belirli trafik kuralları vardır. Kurallara uymayan sürücülere trafik cezaları kesilerek bir yaptırım uygulanıyor. Ancak 2023 yılı için trafik cezaları önemli ölçüde artırıldı. Geçen yıl birçok sürücünün yaptığı bir hata 427 TL iken bu hatanın bedeli bu yıl 951 TL şeklinde belirlendi.
GÜNDEM
19 Ocak 2023 - 19:17
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