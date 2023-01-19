GÜNDEM
19 Ocak 2023 - 19:17

Trafiğe çıkan sürücüler dikkat: Bunu yapmadan önce cebinizde 951 TL'yi hazır tutun!

Trafik güvenliğinin sağlanması ve sürücüler için güvenli sürüş deneyimi sağlamak için belirli trafik kuralları vardır. Kurallara uymayan sürücülere trafik cezaları kesilerek bir yaptırım uygulanıyor. Ancak 2023 yılı için trafik cezaları önemli ölçüde artırıldı. Geçen yıl birçok sürücünün yaptığı bir hata 427 TL iken bu hatanın bedeli bu yıl 951 TL şeklinde belirlendi.

GÜNDEM
19 Ocak 2023 - 19:17
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Trafiğe çıkan sürücüler dikkat: Bunu yapmadan önce cebinizde 951 TL'yi hazır tutun!


Ehliyeti olan herkesi ilgilendiren gelişmeler son günlerde daha da belirgin hale geldi. 2023 yılı değerleme oranları belli olurken bu kapsamda trafik cezalarının ne kadar olduğu da netleşti.

KİM YAPARSA ANINDA 951 TL ÖDEME YAPACAK

Kırmızı ışıkta geçmek, trafikte sürücülerin en çok ceza ödediği hatalardan biridir. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olarak sayılacak olan kırmızı ışık ihlali cezası şu anda 951 TL. Aynı zamanda hız sınırını yüzde 10-30 oranında aşanlara da aynı cezayı ödemek zorunda kalacak.



Kırmızı ışıkta geçme cezası 951 TL

ARAÇ ALKOL İLE KULLANILDIYSA..

Kazaların ana nedeni olduğuna inanılan alkolün cezaları da oldukça yüksektir. İlk kez alkollü araç kullanırken yakalanan kişiye 4 bin 64 TL ceza kesileceği bildirildi. Ayrıca 2022'de 2 bin 286 TL olan ikinci alkollü yakalanma cezası 5 bin 96 TL'ye çıkarıldı.

Ayrıca, yetki alanı dışında flaş ışığı ve siren kulanmanın da cezaları oldukça yüksek. 2022 yılında ceza tutarının 823 TL olduğu bilinirken, yeniden değerleme oranının 4 bin 64 TL olduğu belirtildi. Ayrıca ehliyetsiz sürücülere ise 8 bin 90 TL ceza verileceği açıklandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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