Trafiğe çıkanlar dikkat! Bunu ödemeyenin aracı altından gidecek: 31 Ocak son!







ARABASI OLANLAR DİKKAT! 31 OCAK'A KADAR ÖDEME YAPMANIZ GEREKİYOR







Motorlu Taşıtlar Vergisi yılda iki sefer, Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin detayları çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Bu paylaşımlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ne zaman ödeneceği ve araçlara göre ne kadar MTV verileceği araştırılmaktadır.Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında ödenmesi kararlaştırıldı. Ocak ayı ödemesi için 1-31 Ocak tarihleri ​​arasında, Temmuz ayı ödemesi için ise 1-31 Temmuz tarihleri ​​arasında yapılması kesinleşti. %61,5'lik artışın devamında araç modellerine göre MTV tutarları şu şekilde:0-1300 motorMatrahı 70 bin 600 liraya kadar 1-3 yaş – 1313 TL’den 2 bin 120 TL’ye 4-6 yaş – 916 liradan 1479 TL’ye Matrahı 70.600 – 123.700 lira arası 1-3 yaş – 1.443 lira – 2330 TL’ye 4-6 yaş – 1007 lira – 1626 TL’ye Matrahı 123.700 lira ve üstü 1-3 yaş – 1.576 lira – 2545 TL’ye 4-6 yaş – 1098 lira – 1773 TL’ye 1301-1600 motor Matrahı 70.600 liraya kadar 1-3 yaş – 2.287 lira – 3693 TL’ye 4-6 yaş – 1.715 lira – 2769 TL’ye 1301-1600 cc Matrahı 70.600 – 123.700 lira arası 1-3 yaş – 2.518 lira – 4066 TL’ye 4-6 yaş – 1.888 lira – 3049 TL’ye 1301-1600 cc Matrahı 123.700 lira ve üstü 1-3 yaş – 2.746 lira – 4434 TL’ye 4-6 yaş – 2.059 lira – 3325 TL’ye 1601-1800 cc Matrahı 177.000’i aşmayanlar 1-3 yaş – 4.445 lira – 7178 TL’ye 4-6 yaş – 3.476 lira – 5613 TL’ye Matrahı 177.000’i aşanlar 1-3 yaş – 4.851 lira – 7834 TL’ye 4-6 yaş – 3.790 lira – 6120 TL’ye 1801-2000 cc Matrahı 177 bin lira 1-3 yaş – 5.603 lira – 9048 TL’ye 4-6 yaş – 4.315 lira – 6968 TL’ye Matrahı 177 bin lira ve üstü 1-3 yaş – 7.004 lira- 11.311 TL’ye 4-6 yaş – 5.886 lira – 9.505 TL’ye 2001 – 2500 cc Matrahı 221.000 lira1-3 yaş – 10.506 lira – 16.967 TL’ye 4-6 yaş – 7.628 – 12.319 TL’ye Matrahı 221.000 lira ve üstü1-3 yaş – 11.463 lira – 18.512 TL’ye 4-6 yaş – 8.320 lira – 13.436 TL’ye 4001 cc ve yukarısı Matrahı 840.700 lirayı aşmayan 1-3 yaş – 57.415 lira – 92.725 TL’yeMatrahı 840.700 lirayı aşan1-3 yaş – 62.634 lira – 101.153 TL’ye