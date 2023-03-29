Trafiğe çıkarken iki kez düşüneceksiniz! Bunu yapanlara anında 2.868 TL ceza var: Yakalananlar yandı!













2023 senesine giriş yapılırken trafik cezalarına yeni bir güncelleme getirildi. Yüzde 112,9 oranında zamlanırken trafik cezaları vatandaşları iki kere düşündürmeye başladı. Trafik kurallarına uymama cezası resmen ev araba sattırır. Gelen güncellemeler üzerine bunu yapan herkese 2.868 TL ceza yazıldı. Trafik kuralları olmazsa olmaz haline gelirken cezaların arttırılmasıyla caydırıcı olması planlanıyor. Ülkemizde en çok işlenen ceza işlemlerinden bir tanesi de emniyet kemeri oldu. 436 TL olan cezai işlemin yanı sıra birçok işlem daha yerini aldı.Araç kullanırken telefonla konuşmak yasak olurken bunun cezası ise 915 TL olarak arttırıldı. Bununla beraber yayalara öncelik tanımak başlıca kural olurken yaya yol vermemenin cezası ise 1.917 TL. Bunların hepsi toplamda 2.868 TL olurken resmen bu rakam dudak uçuklattı. Ceza ödemelerini tam zamanında yapmayanlara ise faiz ile karşılaşması mümkün.