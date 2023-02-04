Trafiğe çıkarken on kere düşündürecek! Bunu yapan 3.304 TL ceza ödeyecek: Bu hataya aman düşmeyin







TRAFİK KURALLARINA UYMAYANLARA BÜYÜK CEZALAR HAKİM! Karayolları Trafik Kanunu gereği herkesin trafik kurallarına uyması gerekmektedir. Trafik kazalarının önlenmesi ve en aza indirilmesi için bu kurallara uyulması hayati önem taşımaktadır. Ancak kurallara uyulmaması durumunda büyük cezalar uygulanmaktadır. Trafikteki milyonlarca sürücü için önemli bir gelişme olan bu cezalar bu yıl yüzde 122 oranında artırılarak 3.304 TL’ye çıkarıldı.



YAYALARA YOL VERMEYENE CEZA GELİYOR!

Trafik kurallarına uymayan sürücülere, bu yıl yüzde 122 oranında zamlanan 3.304 TL ceza kesilecek.Sürücülere yayalara yol vermede gösterdikleri dikkatsizlikten dolayı 1.917 TL ceza kesilecek. Yüksek sesle müzik dinlemek ve telefon kullanmak da cezalandırılmaktadır; ses kirliliği ve çevrenin rahatsızlığına neden olan sürücülere 436 TL, araç içerisinde telefon kullananlara da 951 TL para cezası uygulanacaktır. Artık bu cezaları ödemeniz durumunda daha dikkatli olmanız gerekmektedir. Özellikle trafik kurallarına uymak ve yayalara yol vermek çok önemlidir. Karayolları Trafik Kanunu'na gereği uymayan sürücüler 3.304 TL ceza ödeyecekler. Trafiğe çıkarken kurallara uymak ve dikkatli olmak herkesin görevidir. Trafikteki tüm sürücülerin bu kurallara harfiyen uyması gerekmektedir.