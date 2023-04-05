Trafiğe çıkmadan bu haberi okuyun! Akaryakıta okkalı indirim duyuruldu: İl il benzin, motorin, LPG fiyatları değişti

Petrol Ofisi tarafından yapılan duyuruda, 01 Nisan-15 Mayıs 2023 tarihleri arasında BONUS üyesi olan kişilere özel bir kampanya başlatıldığı açıklandı. Kampanya kapsamında, PETROL OFİSİ istasyonlarından akaryakıt ve otogaz alışverişi yapılması durumunda bonus hediye edileceği belirtildi. İşte detaylar... Petrol Ofisi tarafından yapılan duyuruda, BONUS kart üyelerine özel bir kampanya başlatıldığı ve bu kampanyanın 01 Nisan-15 Mayıs 2023 tarihleri arasında geçerli olduğu bildirildi. Kampanya dahilinde PETROL OFİSİ istasyonlarından akaryakıt ve otogaz alışverişi yapan BONUS üyeleri, 70 Liraya kadar bonus puan kazanabilecekler. Kazanılan bu bonus puanlar, sonraki yakıt alımlarında indirim olarak kullanılabilecek. Kampanyadan faydalanmak için belirli harcama şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu kampanya, Petrol Ofisi müşterilerine ekonomik bir çözüm sunmayı amaçlamaktadır.
15 MAYIS'A KADAR GEÇERLİ OLACAK
Petrol Ofisi, Bonus üyeleri için bir kampanya duyurdu. Kampanyaya katılmak için müşterilerin 01 Nisan-15 Mayıs 2023 tarihleri arasında tek seferde 250 litre veya üzeri akaryakıt veya otogaz alımı yapmaları gerekiyor. Ayrıca, toplamda en az 1.000 Lira harcama yaparak da kampanyaya katılmak mümkün olacak. SMS veya BonusFlaş uygulaması üzerinden kampanyaya katılanlar, 50 Lira veya 60 Lira bonus/indirim kazanacaklar. BonusFlaş uygulaması üzerinden mobil ödeme veya QR kod okutarak ilk 250 Lira ve üzeri alışveriş yapanlar ise ekstra 10 Lira bonus kazanabilecekler. Kampanya sadece 01 Nisan-15 Mayıs 2023 tarihleri arasında geçerli olacak ve toplamda 70 Liraya kadar bonus/indirim kazanma fırsatı sunuyor.
KAMPANYA DETAYLARI
Petrol Ofisi kampanyası 1 Nisan-15 Mayıs 2023 tarihleri arasında geçerlidir. Bonus üyesi olan müşterilerin tek seferde 250 Lira ve üzeri akaryakıt veya otogaz alımlarında kampanya geçerlidir. Ayrı günlerde yapılan harcamalar da kampanyaya dahil edilecektir ve ilk 250 Lira ve üzeri harcama kampanya kapsamında değerlendirilecektir. SMS ile katılan müşteriler en fazla 50 Lira, BonusFlaş ile katılan müşteriler ise en fazla 60 Lira bonus kazanabilirler. Ayrıca BonusFlaş uygulaması üzerinden mobil ödeme veya QR kod okutarak yapılan ilk 250 Lira ve üzeri alışverişlerde ekstra 10 Lira bonus verilecektir. Katılım için BonusFlaş uygulaması kullanılmalıdır ve yapılan alışverişler kampanyaya dahil edilecektir. Mobil ödeme veya QR kod kampanyası müşteri bazlıdır ve bir müşteri en fazla 10 Lira bonus kazanabilir. İptal ve iade işlemleri bonus yüklemesi yapılmayacaktır. Petrol Ofisi istasyonlarından 250 Lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz alımlarında, SMS veya BonusFlaş uygulamasıyla kampanyaya katılım sağlanarak 50 Lira veya 60 Lira bonus kazanma fırsatı sunuluyor. BonusFlaş ile mobil ödeme veya QR kod kullanarak yapılan ilk 250 TL ve üzeri harcamalarda ise ekstra 10 Lira bonus kazanılabiliyor. Toplamda en fazla 70 Lira bonus kazanılabilecek olan kampanya, diğer indirimler ve kampanyalarla birleştirilebiliyor. BonusFlaş mobil ödeme özelliği NFC özellikli Android 5 ve üzeri cihazlarla kullanılabiliyor. Kazanılan bonuslar, 22 Mayıs - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında Bonus üyesi Petrol Ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında kullanılabiliyor. Kampanyaya Garanti Bonus, Flexi, Money, diğer banka Bonus kartları, Bonus Business, Paracard ve Easy kartları katılabilirken, ING Bonus Business, Alternatif Bonus ve Alternatifbank Bonus Business kartları bu kampanyaya dahil değil. Ayrıca, Shop&Fly kredi kartları, Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartları, American Express kredi kartları, taksitli işlemler, vadeli taksit, bonus kullanımları, sanal pos, sanal kart ve mail order işlemleri kampanyaya dahil değil. FastPay ile yapılan işlemler de kampanya kapsamında değil. Kampanyanın geçerli olduğu istasyonları BonusFlaş uygulamasındaki "Nerede" butonuna tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.