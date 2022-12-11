Sahneledikleri oyunun turnesinden dönerken geçirdikleri trafik kazasında ağır yaralanan Sergen Deveci yoğun bakımdan çıktı. Ekip arkadaşlarından Tolga Güleryüz’ü kaybettiğini öğrenen Deveci acısını sosyal medyada bir paylaşımla anlattı.
MAGAZİN
11 Aralık 2022 - 12:15
Trafik kazasında arkadaşını kaybeden Sergen Deveci'nin paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu
Geçirdikleri kaza sonrası ağır yaralanan Sergen Deveci arkadaşını kaybettiğini öğrendikten sonra yaptığı paylaşım çok konuşuldu…
MAGAZİN
11 Aralık 2022 - 12:15
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