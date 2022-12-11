MAGAZİN
11 Aralık 2022 - 12:15

Trafik kazasında arkadaşını kaybeden Sergen Deveci'nin paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu

Geçirdikleri kaza sonrası ağır yaralanan Sergen Deveci arkadaşını kaybettiğini öğrendikten sonra yaptığı paylaşım çok konuşuldu…

MAGAZİN
11 Aralık 2022 - 12:15
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Trafik kazasında arkadaşını kaybeden Sergen Deveci’nin paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu
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Sahneledikleri oyunun turnesinden dönerken geçirdikleri trafik kazasında ağır yaralanan Sergen Deveci yoğun bakımdan çıktı. Ekip arkadaşlarından Tolga Güleryüz’ü kaybettiğini öğrenen Deveci acısını sosyal medyada bir paylaşımla anlattı. Sergen Deveci

Ağır yaralıydı

Geçirdikleri kazada ağır yaralanan Sergen Deveci’nin tedavisi devam ediyor. Kritik bir ameliyat geçiren ve yoğun bakımda tedavi gören Deveci’den güzel haber geldi. Durumu iyiye giden Deveci arkadaşının acı kaybını sosyal medyada duygusal bir paylaşımla anlattı. Paylaşımı kısa sürede sosyal medyada çok konuşuldu. Sergen Deveci



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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