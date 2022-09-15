Trafik kuralını ihlal etti, yetmedi aracını muhabirin üzerine sürdü













İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) girişinde denetim noktası oluşturarak usulsüz çakar siren tertibatı kullanan, emniyet şeridini ihlal eden ve kurallara uymayan sürücülerin tespitine yönelik denetim yaptı. Denetimde, araçlar durdurularak ayrı ayrı kontrol edildi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.Emniyet kemeri takmayan bir sürücü işlemler esnasında denetimde görüntü alan muhabiri engellemeye çalıştı. Cezai işlem uygulandıktan sonra muhabirin fotoğrafını çekerek tehditler savuran şahıs, bununla yetinmeyip aracını basın mensubunun üzerine sürdü. O anı gören trafik ekipleri, şahsı aracından indirerek tekrar cezai işlem uyguladı. Tehditler savuran sürücüye emniyet kemeri takmamaktan ve belge eksikliğinden toplam bin 400 TL ceza yazıldı. Denetimler esnasında emniyet şeridini ihlalden üç kişiye ise bin 800'er TL ceza yazıldı.