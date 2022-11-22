GÜNDEM
22 Kasım 2022 - 21:16

Trafik kurallarını sakın ihmal etmeyin! 2023'ün trafik cezası miktarları can yakacak..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vergi Usul Kanunu kapsamında yüzde 50 oranında indirim yapmaması durumunda 2023 yılında geçerli olacak olan trafik ceza tarifeleri belli oldu.

GÜNDEM
22 Kasım 2022 - 21:16
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Trafik kurallarını sakın ihmal etmeyin! 2023'ün trafik cezası miktarları can yakacak..


Trafik kurallarının ihlali, ülkemizde her yıl binlerce kazanın önde gelen nedeni olarak gösterilmektedir. Trafik polisi, kaza yapmamak için trafik kurallarını çiğneyen vatandaşlara da para cezası veriyor. Bu ceza davaları yılbaşından sonra artan sayıda yazılacağı söyleniyor. Bu kapsamda vatandaşların trafik kurallarını ihmal etmemeleri istendi.

2023'ün trafik cezası miktarları



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılının vergi, harç ve cezaları için uygulanan 2022 yeniden değerleme oranına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Vergi Usul Kanunu'nu artırma veya azaltma yetkisini kullanmadığı takdirde 2023 yılında vergi ve harçlar %122,93 oranında artacak. Cumhurbaşkanı, Vergi Usul Kanunu'na göre bu vergi oranını %50 oranında indirebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir insiyatif kullanmayarak bu ücreti düşürmezse 2023 trafik cezaları şu şekilde olacak:

Park ihlal 436 TL

Kırmızı ışıkta geçme 953 TL

Ruhsatsız araç kullanma 370 TL

Emniyet kemeri takmama 436 liraya,

Engelli otoparkı işgali 874 TL

Kış lastiği takmama 2 bin 534 TL

Alkollü araç kullanma 4 bin 250 TL

Seyir halindeyken cep telefonu kullanma 953 TL

Hız sınırını %30`a kadar aşma 427 951 TL

Hız sınırını %50`ye kadar aşma 1979 TL

Hız Sınırını %50'den fazla aşma 4064 TL

Alkol testi itirazı 8551 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkma 951 TL

Yasak olan yerde sollama yapma 951 TL

Çakar ya da siren kullanma 4064 TL

Ehliyetsiz araç kullanma 8190 TL

Drift atma 20 bin 342 TL

Uyuşturucu madden alarak trafiğe çıkma 20 bin 977 TL

Yönetmeliğe aykırı nitelikte plaka takma 1671 TL

Sahte Plaka kullanma 20 bin 302 TL

Emniyet şeridi ihlali 4064 TL

Takip mesafesine uymama 436 TL

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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