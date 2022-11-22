Trafik kurallarını sakın ihmal etmeyin! 2023'ün trafik cezası miktarları can yakacak..













Trafik kurallarının ihlali, ülkemizde her yıl binlerce kazanın önde gelen nedeni olarak gösterilmektedir. Trafik polisi, kaza yapmamak için trafik kurallarını çiğneyen vatandaşlara da para cezası veriyor. Bu ceza davaları yılbaşından sonra artan sayıda yazılacağı söyleniyor. Bu kapsamda vatandaşların trafik kurallarını ihmal etmemeleri istendi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılının vergi, harç ve cezaları için uygulanan 2022 yeniden değerleme oranına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Vergi Usul Kanunu'nu artırma veya azaltma yetkisini kullanmadığı takdirde 2023 yılında vergi ve harçlar %122,93 oranında artacak. Cumhurbaşkanı, Vergi Usul Kanunu'na göre bu vergi oranını %50 oranında indirebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir insiyatif kullanmayarak bu ücreti düşürmezse 2023 trafik cezaları şu şekilde olacak: Park ihlal 436 TL Kırmızı ışıkta geçme 953 TL Ruhsatsız araç kullanma 370 TL Emniyet kemeri takmama 436 liraya, Engelli otoparkı işgali 874 TL Kış lastiği takmama 2 bin 534 TL Alkollü araç kullanma 4 bin 250 TL Seyir halindeyken cep telefonu kullanma 953 TL Hız sınırını %30`a kadar aşma 427 951 TL Hız sınırını %50`ye kadar aşma 1979 TL Hız Sınırını %50'den fazla aşma 4064 TL Alkol testi itirazı 8551 TL Muayenesiz araçla trafiğe çıkma 951 TL Yasak olan yerde sollama yapma 951 TL Çakar ya da siren kullanma 4064 TL Ehliyetsiz araç kullanma 8190 TL Drift atma 20 bin 342 TL Uyuşturucu madden alarak trafiğe çıkma 20 bin 977 TL Yönetmeliğe aykırı nitelikte plaka takma 1671 TL Sahte Plaka kullanma 20 bin 302 TL Emniyet şeridi ihlali 4064 TL Takip mesafesine uymama 436 TL