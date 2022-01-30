Trafik magandaları Avcılar İlçesi'nde kameramanın gözünü kaybetmesine sebep oldu

İstanbul Avcılar’da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre bir hafta önce öğle saatlerinde Üniversite Mahallesi Mandıra Sokak'ta Avcılar Belediyesi'nde görevli kameraman Ercan Yüksel, fotoğrafçı Hasan Canberk Savaşeri ile birlikte yoğun kar yağışını ve yapılan çalışmaları görüntülemek amacıyla yola çıktılar. Belediye şoförü, önündeki aracın aniden yavaşlaması üzerine fren yaptı. Bu esnada Arslan E., kamyoneti durduramayarak belediye aracına arkadan çarptı. Gerçekleşen kaza sonrasında kazaya karışan sürücü Arslan E. ile araçta bulunan oğulları Servet ile Deniz E., araçtan inerek belediye şoförü ile yanında bulunan kameraman ve fotoğrafçı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen 3 kişi, kameraman Ercan Yüksel'i aralarına alarak yumrukladı.
“Bir yumruk vurdu gözüme, gözüm gitti”
“Yapmayın etmeyin dedim, gözümden ameliyatlıyım bana dokunmayın dedim. Baktım olmuyor, üstüme geliyorlar, kaçmak zorunda kaldım gözüme darbe gelmesin diye. Ama arkadan beni yakaladı. O anda gözümü korumaya çalıştım. Bir yumruk vurdu gözüme, gözüm gitti. Zaten göz nakli olmuştum ama cuma günkü olayda gözümü kaybettim” dedi.
“Bir yumruk vurdu gözüme, gözüm gitti”
“Yapmayın etmeyin dedim, gözümden ameliyatlıyım bana dokunmayın dedim. Baktım olmuyor, üstüme geliyorlar, kaçmak zorunda kaldım gözüme darbe gelmesin diye. Ama arkadan beni yakaladı. O anda gözümü korumaya çalıştım. Bir yumruk vurdu gözüme, gözüm gitti. Zaten göz nakli olmuştum ama cuma günkü olayda gözümü kaybettim” dedi.