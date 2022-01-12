Trafik magandası İETT otobüsünün önünü keserek , İETT şoförüne dehşeti yaşattı













İstanbul Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre trafikte seyir halindeyken İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme meselesinden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada kendine hakim olamayan otomobil sürücüsü İETT şoförünün önünü keserek elindeki tabanca ile şoföre tehdit savurup aşağıya indirdi. İETT şoförüne zor anlar yaşatan maganda küfürler savurup tokat attığı sürücüye dehşeti yaşattı.Öte yandan panik anlarının yaşandığı olayda çevre vatandaşlar elinde tabanca olan şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Bir süre sonra trafik magandası aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İETT şoförünün ifadesini aldıktan sonra magandanın kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde silahla otomobilden İnan bir kişi, İETT şoförüne saldırdığı ve yumruk attığı görülüyor.