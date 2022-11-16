Trafik sigortalarında iyi sürücü kötü sürücü dönemi! Kapsam genişliyor yüzde 50 indirim ya zam!

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bir haber paylaşıldı. Buna göre 2023 yılında trafik sigortasında sürücülerin mevcut kayıtlarına göre indirim ya da zam yapılması mümkün olacak. Trafik sigortasında mevcut basamak sistemi genişletilerek dinamik basamak modeline geçiyor. Bu model ile trafik kurallarına uyan ve herhangi bir kazaya karışmamış olan kişiler için avantajlı bir kapı açılıyor.
Trafik sigortalarında yeni dönem!Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, milyonlarca araç sahibi için trafik sigortasında yeni bir döneme geçileceğini duyurdu. Türkiye’de bulunan yaklaşık 26 milyon araç sahibinin en büyük sorunlarından biri zorunlu trafik sigortası tutarları oluyor. Ancak bu sorunlar yapılan yeni düzenleme ile kalıcı olarak hayatımızdan çıkıyor.
Türkiye Sigortalar Birliği, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi, TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi ve diğer paydaşlar ile belirlenen yeni yol haritası tüm sürücüleri kapsıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan SEDDK Başkanı Eroğlu, trafik sigortasında basamak sisteminin kapsamını genişlettiklerini duyurarak, dinamik basamak yöntemiyle 7. Basamakta olup 5 yıldır herhangi bir kazaya karışmamış sürücülerin 8. Basamağa yükseltileceğini ve sigorta poliçelerinde yüzde 50 indirim yapılacağını söyledi. Daha önce kazaya bulaşmış ya da riskli olarak kabul edilen sürücüler ise 0. Basamakta olacak ve yüzde 200 prim uygulanacak. Bu açıklamalar doğrultusunda trafikte iyi sürücü olan ve kazaya karışmayan sürücülerin trafik sigortalarında yüzde 50 indirim uygulanacak. Eğer bu sürücü belirlenen kriterlere uyuyorsa 7. Basamaktan 8. Basamağa yükselecek ve örneğin 4 bin TL sigorta poliçesi ödüyorsa bu tutar 2 bin TL’ye gerileyecek. Ancak trafikte riskli grupta olanlar için ise açıklamada iç açıcı ifadeler yer almıyor. Kazaya karışan ve riskli grupta olanlar ise 0. Basamağa gerileyecek ve sigorta poliçelerine yüzde 200 oranında zam uygulanacak. Böylelikle yeni düzenleme ile iyi sürücüler indirim alırken kötü sürücüler ise zam ile karşı karşıya kalacak.