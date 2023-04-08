Trafik sigortasına yeni düzenlemeler geliyor! Trafik operasyon merkeziyle o zorunluluk kaldırılacak..

Daha önce yol sigortası için yol haritası yayınlayan Sigorta ve Bireysel Emeklilik Düzenleme Komisyonu (SEDDK), geçtiğimiz hafta attığı adımlarla ilgili önemli bir düzenleme çalışmasına imza attı. Geçtiğimiz akşam düzenlenen iftarda basınla bir araya gelen SEDDK Başkanı Eroğlu, trafik sigortası sorununun çözümü için atılan adımlar hakkında bilgiler verdi.
"ZARARI KAYNAĞINDA AZALTACAĞIZ"
Verilen bilgilerde, şu anda karayolunun 1. etabını geliştirdiklerini kaydeden Mehmet Akif Eroğlu, “Mutlaka trafiğe müdahale edip bu zararı kökünden hafifletmemiz gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'nin son kararı, sigortacılık kanununu halletmek için ikinci şansımızı elimizden aldı. Açıkçası, artık tazminat hesaplama yöntemi hakkında yasa çıkaramayız. Bu durumda mahkemeye gideceğiz, biz yapacağız, sektöre gereken ödemeleri yapacağız” diye konuştu.
Eroğlu, trafikteki herhangi bir hasarın kaynağını tespit ederek hızlı bir şekilde gidereceklerini vurguluyor. Bu süreç, trafik kazalarını azaltmaktan başlayacak ve tahkim sistemi, muadil bileşenlerin kullanımı gibi aşırı zarar veren alanları içerecektir. Bu çerçevede, sırasıyla insan odaklı politika, müşteri davranışlarını etkileyen müşteri davranışı ve tazminata doğrudan dalma gibi araştırmaların ardından, sürücünün niteliklerine göre teklif verme amaçlı ücretsiz tarife yapılacak. Mehmet Akif Eroğlu, araç sahiplerinin zorunlu trafik sigortası satın alırken yaşadıkları sıkıntılara değinerek, “Bu konuda önce firmalara ceza kestik. Ceza kesilmesi yetmedi, geri gittik, fiyatı yükselttik, sorun devam etti. Genelge yayınladık. Üç aydır ret genelgesinin sonucunu bekliyoruz, bugün üç ay geçti. Bugün biraz baktık, trafik dengesi yakalandı ama yine de bir sıkıntı var” dedi.
"KİMSE TEKLİF VERMEDİYSE HAVUZA GİDECEK"
Trafik sigortasının zarar eden bir sektör olduğunu, bu nedenle de firmaların bilançolarını korumaya çalıştıklarını aktaran Eroğlu, bu açıdan yeni bir uygulamanın hazırlandığını söylüyor. Eroğlu, şartı şu şekilde ayrıntılı olarak açıkladı: "Red genelgesinden beklenen sonuçları alamazsak trafik kontrol merkezi kurmayı hedefliyoruz. Altyapı hazırlandı. Bu platformda teklifler alındığında sigorta şirketlerinden zorunlu teklif vermeyi kaldıracağız. Müşteri acenteye geldiğinde, acente firmaya haber
verecek, firma yapıp yapmayacağını söyleyecek. Politika talebi daha sonra operasyon merkezine gönderilir. Başvuru sahibinin bilgileri 27 trafik sigortası şirketi yetkilileri tarafından görüntülenecektir. Teklif verip vermemek ücretsiz olacaktır. Zorla al demiyoruz. Teklif verildiyse bekletilmeden 5 dakikada teslim edilir. Hiçbir sigorta şirketinin teklif vermemesi durumunda yüzde 10'u geçeceğini düşünmüyorum. Kimse teklif vermezse, bunu bir önceki sigortacının üstündeki havuza atar ve sektöre dağıtırız. Onu alıp 1., 2., 3. Aşamalarda yaptığımız gibi takıma dağıtacağız." Tahkim, sektördeki en büyük ikilemlerden biridir. Mehmet Akif Eroğlu, tahkimin alternatif bir yargı olmaktan çıkıp bir kazanç kapısı haline geldiğini belirterek, “Tahkim sistemini baştan sona elden geçirmemiz gerekiyor. Böylece tahkim sistemi kangrene dönmüştür. Buradaki maliyetleri kontrol etmezsek nakliye branşında yeni maliyet oluyor. Bununla yüzleşeceğiz” dedi.