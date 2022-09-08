GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 11:46

Trafik sigortasına yeni yol haritası: Düzenleme Ekim'de açıklanacak!

Araç sahiplerini etkileyen zorunlu trafik sigortası için yeni düzenlemeler getiriliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından çıkarılacak olan yeni yönetmelik ile ilgili yol haritası Ekim ayında açıklanacak.

GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 11:46
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Trafik sigortasına yeni yol haritası: Düzenleme Ekim'de açıklanacak!


Sigortacılık ve özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yönetimi yeni iletişim stratejilerinin belirlenmesi açıklamasına karşılık bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda zorunlu trafik sigortası ile ilgili çok sayıda haber olduğunu vurgulayan SEDDK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, 25 milyon araç sahibi için trafik sigortasında daha da kalıcı çözümler geliştirmek istediklerini söyledi ve bu kapsamda hazırlanan yol haritasının da Ekim ayında kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

Yeni yönetim ekibi, sektörün sağlıklı işleyişi ve gelişimi ve ekonomiye katkısı için yapısal çözümlerden ortak geliştirilen işbirliklerine kadar birçok konuda yeni bir vizyon ve misyon ortaya koyduğunu anlatan Mehmet Akif Eroğlu, kurumun ikinci yılını henüz geride bıraktığını ve sektörün, özellikle asli sorumluluğu göz önünde bulundurularak, kamu yararının sağlıklı gelişimi için kamu yararı olduğunu söyledi. Denetim görevlerini başarıyla yerine getirilmesiyle bir dizi önemli düzenlemelere imza atıldığını belirten Eroğlu trafik sigortası işlemleri ile ilgili gerçekleştirecekleri yeni düzenlemelerden bahsetti.



Trafik sigortası yeni düzenleme

“Trafik sigortasına daha yapısal çözümler"

25 milyon araç sahibini çok yakında ilgilendirecek olan zorunlu trafik sigortası ile ilgili çok sayıda haber olduğunu vurgulayan Eroğlu, trafik sigortasının hemen hemen tüm ülkelerde branşın özelliğinden dolayı sorunlu bir alan olduğunu belirterek Türkiye'de bu durum kamuoyunda daha fazla yer aldığını söyledi.

Bu nedenle sigorta sektörü düzenleyicisi olarak, taşımacılık sigortacılığında kalıcı çözümler geliştirerek sigorta sektörünün tüm paydaşlar için sürdürülebilir bir sektör olmasını istediğimizi vurgulayan Eroğlu, bu kapsamda yol haritasını ekim ayında kamuoyuna açmayı planladıklarını ifade etti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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