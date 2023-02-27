Trafik sigortasında kurallar değişti! O şart ortadan kalktı: Artık böyle olacak







HANGİ MADDELER İPTAL EDİLDİ?







SAKATLIK, VEFAT, DEĞER KAYBI

BİRİ HARİÇ HEPSİ İPTAL EDİLDİ

YENİ DÖNEM KARARLARI

Anayasa Mahkemesi, trafik sigortasının genel şartları üzerinden bazı maddelere red kararı vererek düzenlemeye gitti.Trafik sigortasında değer kaybı, tazminatı, destekten yoksun kalma tazminatı ve sürekli sakatlık tazminatına dair Anayasa'ya aykırı olunan her şey iptal edildi. Bazı kanunlarda değişiklik yapılırken iptal edilen sistemler merak konusu oldu. İşte güncel bilgiler haberimizde.Değer kaybı tazminatı, aracın piyasa değeri, kullanılmışlık seviyesi, hasarlara uğrayan parçalar ile hasar tespiti yapılarak hesaplamaya alınır. Destekten yoksun kalma tazminatı, ulusal doğum ve ölüm istatistiğe bakılarak hazırlanan hayat tablosu ve zorunlu mali sorumluluk sigorta genel şartlarında yüzde 2 oranında şarta tabi olarak iskonto oranı ele alınarak hesaplamalar yapılır.Belirtilen maddelerin hepsi hem trafik sigortası açısından kritik öneme sahip hem de sigorta şirketlerinin yıllardır zarar etmesini engel olacak düzenlemeler yapılır. 2021 yılının Aralık ayında Karayolları Trafik Kanununda yer alan değişiklikler çerçevesinde Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartları belirtildi.Anayasa Mahkemesi, belirtilen maddelerden biri hariç diğerlerinin iptalini gerçekleştirdi. İptal kararıyla beraber artık sigorta şirketlerinin değer kaybı, vefat durumu, sakatlık tazminatlarını hesaplayacağı bir dayanakları olmayarak yüzde 2 iskonto oranı uygulanmamasına karar verildi.Anayasa Mahkemesi'nin iptali sonrası neler olacağı birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Sigorta şirketlerinin tazminatının ödemelerinde kendilerine göre bir hesap yapılarak sigortalıya veya yakınlarına belirledikleri rakamın ödemesi yapılacağı bildirildi. Sigortalı ya da yakınları bu tutarı beğenmeyecek ve mahkemelerin veya Sigorta Tahkim Komisyon üzerinden yol izlemesi yapılacak. Genel şartlarda farklılık yapılmasıyla aracılar da farklılık olmadan sigorta şirketlerinin belirlenen şartlarına bakılarak hesaplanmasıyla hak sahiplerine ödemeler gerçekleşir. Trafik sigortasından zarar eden sigorta şirketlerinin zarar rakamında da aynı oran üzerinden artış yaşanacak.