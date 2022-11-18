Trafik sigortasında yüzde elli indirimli sigortadan kimler yararlanabilecek? Yeni trafik sigorta düzenlemesi nasıl olacak?







TRAFİK SİGORTASINDA NASIL BİR DÜZENLEME YAPILACAK?

DEVAMLILIK İÇİN 3 KRİTER







DİNAMİK BASAMAK YÖNTEMİ

TRAFİK SİGORTASINA SİCİL BELGESİ GELECEK

YENİ SİSTEMDEKİ BAŞLIKLAR

HANGİ DURUMLAR AĞIR KUSURLU SAYILACAK?

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren trafik sigortalarında yeni dönem başlıyor. Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, "Mevcut 7 basamaklı sistem sorunları çözemiyor. Bundan dolayı 0 çok riskli sürücüler ve 8 çok iyi sürücüler basamağı getiriyoruz." diyerek yenilikleri açıkladı.Başkan Eroğlu, 25 milyon sürücüyü ilgilendiren trafik sigortasıyla ilgili yeni yol haritasını tanıttı. Artık dinamik basamak yönteminin uygulanacağını belirten Eroğlu, Mevcut 7 basamaklı sistem sorunları çözemiyor. Bundan dolayı 0 çok riskli sürücüler ve 8 çok iyi sürücüler basamağı getiriyoruz. Beş sene kaza yapmayan sürücüler 8. basamağa %50 indirim. Sıfırıncı basamakta bulunanlara yüzde 200 zamlı tarife uygulanacak" dedi. %50'lik indirim 6.5 milyon sürücüyü kapsayacak. Sekizinci basamakta 6.062 sürücü yer alacak.Trafik sigortasındaki sorunların sürdürülebilir şekilde çözülmesi için etkin bir maliyet yönetimi, sürücü davranışları ve etkin tarife yönetiminin gerekli olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Sorunların çözülmesi için 2 yol bulunuyor. Trafikte ki bütün basamakları havuza koyarak zorunlu hale getirilmesi. Fakat vereceğimiz karar 25 milyon insan ve 17.000 acenteyi ilgilendiriyor. Yapısal çözüm getirmeden cezalarla işin çözüleceğini düşünmüyorum" sözlerini kullandı. Tavan sistemden serbest tarifeye geçmenin şart olduğunu belirten Eroğlu, 2010'da serbest tarifeye geçildiği zaman beş senede riskli sürücülerin davranışlarını değiştirerek bu sürücülerin oranlarının %36'dan %15'e düşürüldüğü bilgisini paylaştı.Bugün itibariyle dinamik basamak yönteminin uygulanacağını belirten Eroğlu, "Mevcut 7 basamaklı sistem mevcut sorunları çözmüyor. Bu yüzden 0 çok riskli sürücüler ve 8 çok iyi sürücüler basamağı getiriyoruz. 5 yıl kaza yapmayan sürücüler 8'inci basamağa yüzde 50 indirim. Sıfırınca basamakta bulunanlara yüzde 200 zam gelecek. Her basmağı kendi içinde değerlendireceğiz. Bunu yaparken eğer trafik sigortasını yapmayan sigorta şirketine de ciddi yaptırımlar getireceğiz Bunları sıfırıncı basamağa alacağız. Gerekirse bu sürücüler için psikolojik destek isteyeceğiz" dedi.Yeni sistemle Trafik Sigortası Sicil Belgesi getirilecek. 2025 yılı sonrasında belge ticari araç sürücüleri istediği zaman kullanılabilecek. Bu sistemle trafiği kötüye kullananların çalışmaları zorlanırken ağır kusurla kaza geçirenlerin rehabilite edilmesi sağlanmış olacak. Filoların maliyeti ile sürücü kazalarının azalması oto sigorta ürünlerinde ucuzlama olması amaçlanıyor.-İSTEĞE BAĞLI OLARAK SÜRÜCÜ BİLGİLERİNİN POLİÇEYE DAHİL EDİLMESİ, -İYİ SÜRÜCÜLERİN DAHA İYİ FİYATA KAVUŞABİLMELERİ, -HASAR ADETLERİNİN AZALMASI, -RİSKLİ SÜRÜCÜLERİN REHABİLİTASYONU, -TİCARİ ARAÇ SAHİPLERİNİN HASARSIZ FİLO YÖNETİMİ, TRAFİK SİGORTASI SİCİL BELGESİ -KUSUR İŞLETENDE KALIYOR -EKSİK KALAN PRİM YENİLEMEDE YÜKLENEREK ALINIR (AYNI BASAMAK % 50 SÜRPRİM) -RSH PRİM TAMAMLAMA ŞARTI TİCARİLER İÇİN KALKACAK, İNDİRİM VERİLECEK- Kırmızı ışıkta ihlal - Emniyet şeridinde ihlal - Ters yönde ihlal - Ticari arabalarda belirlenmiş olan taşıt kullanma süresinin üzerinde araba kullanımı - Motorsikletli sürücülerin kusurlu oldukları kazada sürücüde kask olmaması - Takograf kullanılması şart olan araçlarda hız sınırının ihlal edilmesi - Araç trafiğini gidiş dönüş olarak bölündüğü yerlerde devamlı çizgiyle ayrılmış olan şeridin ihlal edilerek hatalı sollama yapılması - Muayene sonucunda ağır kusurlu olmasına rağmen trafiğe çıktığında yaşanan kazada, kazaya otomobilin bakımsız ya da ağır kusurunun neden olması.