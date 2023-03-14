Trafik ve ehliyet cezası olanlar dikkat! Binlerce liranızı geri alabileceksiniz! Karar açıklandı

Borç yapılandırmada düzenlemeler getirilerek kanun yasalaşması kararı alındı. Borçları yapılandırma kararı ile ceza puanları silinerek ödeme kolaylıkları sağlanacaktır. Aynı zamanda alınan ehliyetlerin bazıları geri verilecektir. Ödeme imkanları nelerdir? Ehliyetler kimlere geri verilecek? Merak edilen detaylar haberimizde.
BORÇ YAPILANDIRMASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!Ehliyette af belirli kişilere verilecektir. Aynı zamanda Meclis içerisinde diğer bir konu da gündemde yerini aldı. 14 milyon kişi 521 milyar borcu için borç yapılandırma düzenlemesi yasalaşmasının kararı netleşti. Yasa olarak gelen yapılandırma 31 Aralık 2022 tarihi öncesinde yer alan borç için 48 taksit imkanı ile ödeme sunulmaktadır. 2.000 TL altında bulunan borç için silinmesi kararı alındı. Ehliyetlerin geri verilmesi ile ilgili de detaylı açıklama yapıldı.
Meclis Genel Kurulu, kamu borçlarında n Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaşması kararına varıldı. Sabah gazetesinde yer alan haber kapsamında yasa ve vergi borçları, trafik, askerlik, köprü, otoyol, geçiş cezaları, belediyeye borç, öğrenci kredisi gibi kamu borçları yapılandırılacaktır. Yapılandırma yapılan borç peşin ödeme halinde, yurt içi ÜFE tutarından %90'ı vazgeçilecektir. Eğer idari para borcu ise borçtan %25 oranı indirim sağlanacaktır. Yasaya eklenen madde ile 2022 yılı %25'ten düşük olmama şartı ile matrah artırımı yapılması kararına varıldı. Kurum vergi yükümlülerinden bir defa olma şartı ile ek vergi alınacağı belirlendi. Deprem bölgesinde olan depremzedeler içerisinde yükümlü olanlar ek vergi kapsamında sayılmayacaktır. İş sahipleri, depremzede çalışanlarına vergi yapamayacaklardır. Alkol, uyuşturucu araç kullanan kişiler, drift yapanlar, ölüm yaratacak kaza olumuna sebebiyet verenlerin dışında ceza puanları silinecektir. El konulan 10.000 civarında ehliyet sahiplerine iade edilecektir. Işık kurallarının ihlale uğraması, aşırı hız, park cezası, emniyet kemeri, emniyet şeridi ihlali nedeniyle trafik ceza puanı dolan kişilerin ehliyetleri geri verilecektir. Sürücülerin ihlal sonucu ceza puanlarışu şekildedir: Alkol alarak araç kullanılması: 20 puan Emniyet kemeri takılmaması: 15 puan Kırmızı ışıkta geçilmesi: 20 puan trafik ceza puanı uygulanmaktadır. Aday olan sürüclerin 1 yılda 100 trafik ceza puanına ulaşması halinde ehliyeti alınır. Stajyer ehliyeti bulunan sürücülerin 75 olduğu anda ehliyet kalıcı bir şekilde elinden alınır. 2. yıla geçmesi halindde ceza puanları sıfırlanmaktadır.