Trafik yüzünden iki grubun kavgası trafiği kitlerken ambulans yolda kaldı

İstanbul’da dün sabah saatlerinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Kavacık Kavşağı yol verme meselesi yüzünden tartışan iki sürücü daha sonra Kavga etmeye başladı. İkilinin kavgası trafiği kitlerken çok sayıda araç kavga yüzünden yolda kaldı.
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga dakikalarca sürerken, bazı sürücüler araçlarını durdurarak kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Çevredekilerin müdahaleleri işe yaramayınca tüm yol tıkandı.
Kavga sebebiyle emniyet şeridi kapanan yolda saniyelerle yarışan ambulans ise ilerleyemedi. Yaşananlar, başka bir araçtaki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga dakikalarca sürerken, bazı sürücüler araçlarını durdurarak kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Çevredekilerin müdahaleleri işe yaramayınca tüm yol tıkandı.
Kavga sebebiyle emniyet şeridi kapanan yolda saniyelerle yarışan ambulans ise ilerleyemedi. Yaşananlar, başka bir araçtaki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.