Trafikte tartışıp kendisini takip eden 5 kişiyi evinin önünde vurdu

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meram ilçesinde Rıfat Y., (59) trafikte tartıştığı kişilerin aracını kendi evinin önünde fark etmesi üzerine 42 AAP 097 plakasına sahip otomobil ve 42 CAM 93 plakasına sahip otomobile ateş açtı. Açılan ateş sonucu Şükrü Ç., Ali Ç., Bekir Ç., Yasin Ç., ve Ahmet Ç., yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay mahaline sağlık ve polis ekipleri yollandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayın şüphelisi Rıfat Y. ile oğlu Mustafa Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde geniş çaplı çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma süreci başladı.