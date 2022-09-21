YAŞAM
21 Eylül 2022 - 13:36

Traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

Osmaniye-Kadirli yolunda otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kişi de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 13:36
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Traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2’ye çıktı


Edinilen bilgiye göre, kaza 16 Eylülde Osmaniye-Kadirli yolu üzeri Sakarcalık Köyü yakınlarında gerçekleşti. H.K. idaresindeki 01 VV 318 plakasına sahip traktör ile Suriye uyruklu Abo Akel Mustafa'nın kullandığı 01 TR 429 plakasına sahip otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada henüz 1 hafta önce ikiz bebek dünyaya getirerek anne olan Suriye uyruklu Hend Mureb olay mahalinde yaşamını yitirirken 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Yaralılar olayın gerçekleştiği yere gelen ambulanslarla Osmaniye'de ki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlandı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Abo Akel Mustafa sevk edildiği Adana Balcalı Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kazadan 4 günün ardından yaşamını yitirdi.



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