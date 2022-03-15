Antalya’nın Alanya ilçesinde gerçekleşen olayda Okurcalar Mahallesi’nde akşam traktörün sürücüsü Hasan Hüseyin İnce, tarımsal sulamada kullanılan ve üzerinde beton bulunan kuyunun üzerinden geçtiği esnada betonun kırılması sonucu traktör ile birlikte kuyunun içerisinde düştü.12 metre derinliğindeki kuyu içerisinden kendi imkanları ile çıkan sürücü yüzerek kuyudan çıkmayı başardı.Olayın itfaiye ekiplerine haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler çekici ile traktörü kuyudan çıkardılar.
YAŞAM
15 Mart 2022 - 13:25
Traktör sürücüsüyle 12 metre derinliğinde kuyuya düştü
Alanya'da bir traktör sürücüsü, aracıyla birlikte 12 metre derinliğindeki kuyuya düşerken sürücü kendi imkanlarıyla kuyudan çıkmayı başardı.
YAŞAM
15 Mart 2022 - 13:25