Traktör sürücüsüyle 12 metre derinliğinde kuyuya düştü

Antalya’nın Alanya ilçesinde gerçekleşen olayda Okurcalar Mahallesi’nde akşam traktörün sürücüsü Hasan Hüseyin İnce, tarımsal sulamada kullanılan ve üzerinde beton bulunan kuyunun üzerinden geçtiği esnada betonun kırılması sonucu traktör ile birlikte kuyunun içerisinde düştü.12 metre derinliğindeki kuyu içerisinden kendi imkanları ile çıkan sürücü yüzerek kuyudan çıkmayı başardı.Olayın itfaiye ekiplerine haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler çekici ile traktörü kuyudan çıkardılar.