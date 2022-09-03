Edinilen bilgiye göre, 33 TL 115 plakasına sahip traktörle Gözne'den Ayvagediği'ne giden Ahmet Kütül, Çapar Fınpıklı mevkiinde rampada durdu. Bu sırada geri kaçan traktör, ters döndü. Traktörün altında kalan Kütük, olay mahalinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.
YAŞAM
03 Eylül 2022 - 15:56
Traktörün altında kalan vatandaş, hayatını kaybetti
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan Ahmet Kütük, yaşamını yitirdi.
YAŞAM
03 Eylül 2022 - 15:56
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