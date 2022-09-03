Traktörün altında kalan vatandaş, hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, 33 TL 115 plakasına sahip traktörle Gözne'den Ayvagediği'ne giden Ahmet Kütül, Çapar Fınpıklı mevkiinde rampada durdu. Bu sırada geri kaçan traktör, ters döndü. Traktörün altında kalan Kütük, olay mahalinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.