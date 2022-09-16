Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu













Kaza, Karasu ilçesi Yenidoğan Mahallesi Kaş yakınlarında oldu. Edinilen bilgilere göre, 46 yaşındaki Hamza Şık'a ailesi yaklaşık 6 saat boyunca ulaşamadı. Yapılan aramalar neticesinde Hamza Şık, ağabeyi tarafından yaklaşık 70 metrelik bir uçuruma traktörüyle yuvarlanmış şekilde bulundu. İhbar üzerine olay mahaline gelen sağlık ekipleri, traktör sürücüsü Şık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından talihsiz adamın cenazesi Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şık'ın kesim ölüm sebebi, yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak. Jandarma, kaza konusu ile ilgili inceleme başlattı.