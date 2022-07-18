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18 Temmuz 2022 - 23:19

Transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor! Galatasaray'a sürpriz bir orta saha geliyor

Takımların transfer sezonunu açması taraftarları heyecanlandırdı. Peki Galatasaray transfer konusunda ne durumda? Galatasaray orta sahaya kim gelecek? Tüm detaylar haberimizde.

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18 Temmuz 2022 - 23:19
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Transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor! Galatasaray'a sürpriz bir orta saha geliyor


Sarı kırmızılı takımın transfer çalışmaları heyecanla devam ediyor. Galatasaray taraftarları sürpriz orta saha transferiyle birlikte heyecanlandı. Peki transferi düşünülen futbolcu kim? Galatasaray'ın orta saha transferi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray'ın transfer çalışmaları sürüyor

Geçtiğimiz sezon beklediği performansı gösteremeyen sarı kırmızılı takım önümüzdeki sezona daha güçlü bir kadroyla çıkıp başarı elde edebilmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktörlük görevini yapmakta olan Okan Buruk'un yönetime sunduğu raporlar doğrultusunda Galatasaray transfer çalışmalarında üç ismi düşünüyor. Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen isimler Leo Dubois, Haris Seferovic ve Florian Grillitsch. Bu üç ismin yanında sarı kırmızılı takım iki orta saha transferini daha resmiyete kavuşturmayı bekliyor.

Sürpriz orta saha ismi



Sürpriz olarak düşünülen orta saha isimlerinden biri de Glen Kamara odu. Geçtiğimiz sezond UEFA Avrupa Ligi'nde oynayarak kariyerini parlatan futbolcunun transferiyle ilgili RB Leipzig Marsilya ve Eintracht Frankfurt takımları ilgileniyor olsa da ilk hamlenin Galatasaray'dan geldiği biliniyor. 26 yaşındaki futbolcu için tam 8 milyon sterlin teklif geldi. Kamara'nın Rangers sözleşmesi ise 2025 senesinde sona erecek ve geçtiğimiz futbol sezonunda 50 maça çıkarak 4 gol ve 2 asist kariyerine kaydetti.

Glen amara Transferi

Okan Buruk'un görmek istediği isim

Forvet arkası olarak kariyerine devam eden ve Schalke kadrosunda olup 9 milyon euro bonservis istenen Amine Harit'in de kadroda olması Okan Buruk tarafından özellikle isteniyor. Amine Harit ile ilgili transferin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşacağı düşünülürken Faslı 25 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray transferine olumlu baktığı bilgisi edinildi. Marsilya'da oynayan futbolcu geçtiğimiz sezon 34 maça çıkmış ve kariyerine 5 gol ve 4 asist kaydetmiştir. 

Amine Harit Transferi

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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