Transfer heyecanı bitmek bilmiyor: Dünyaca ünlü yıldız artık o takımda forma terletecek!







FENERBAHÇE O İSMİ İSTİYOR







Şampiyonluk yarışı devam ederken ve artık sayılı günler kalmışken takımların transfer hazırlıkları hızla devam ediyor. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı almak için çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi! Peki kim Fenerbahçe'ye gelecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Dünyaca ünlü futbolcu Sadio Mane Bayern Münih'ten ayrılmak için gün sayıyor. İddialara göre Fenerbahçe ünlü futbolcuyu almak için harekete geçti. Liverpool takımında sergilediği başarılardan sonra Bayern Münih'e transfer olan ünlü yıldız takım içinde yaşadığı sorunlar sebebiyle yüksek performansını kaybetti.Bir süre kadro dışı kalan isim daha sonrasında affedildi ve sezon sonu takımdan ayrılmayı planlıyor. Fenerbahçe ise bu durumu kulüp ve menajeriyle görüşmeye başladı. Mane için sezon başı Liverpool'a 52 milyon Euro ödenmişti. 20 milyon Euro seviyesinde bir bedele futbolcunun bırakılması beklenirken Fenerbahçe'nin pazarlık hazırlığında olduğu iddia edildi. Bonservis ücreti yüksek olan ünlü futbolcu Sadio Mane Bayern Münih kariyerinde 36 maça çıktı ve 12 gol 5 asisti futbol kariyerine yazdırdı.