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13 Mayıs 2023 - 21:09

Transfer heyecanı bitmek bilmiyor: Dünyaca ünlü yıldız artık o takımda forma terletecek!

Süper Lig heyecanı hızla devam ederken dünyaca ünlü ismin transfer iddiaları herkesi şoke etti! Peki Fenerbahçe hangi ismi kadrosuna alacak? Tüm detaylar haberimizde.

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13 Mayıs 2023 - 21:09
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Transfer heyecanı bitmek bilmiyor: Dünyaca ünlü yıldız artık o takımda forma terletecek!


Şampiyonluk yarışı devam ederken ve artık sayılı günler kalmışken takımların transfer hazırlıkları hızla devam ediyor. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı almak için çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi! Peki kim Fenerbahçe'ye gelecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE O İSMİ İSTİYOR

Dünyaca ünlü futbolcu Sadio Mane Bayern Münih'ten ayrılmak için gün sayıyor. İddialara göre Fenerbahçe ünlü futbolcuyu almak için harekete geçti. Liverpool takımında sergilediği başarılardan sonra Bayern Münih'e transfer olan ünlü yıldız takım içinde yaşadığı sorunlar sebebiyle yüksek performansını kaybetti. 



Fenerbahçe Mane İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Bir süre kadro dışı kalan isim daha sonrasında affedildi ve sezon sonu takımdan ayrılmayı planlıyor. Fenerbahçe ise bu durumu kulüp ve menajeriyle görüşmeye başladı. Mane için sezon başı Liverpool'a 52 milyon Euro ödenmişti. 20 milyon Euro seviyesinde bir bedele futbolcunun bırakılması beklenirken Fenerbahçe'nin pazarlık hazırlığında olduğu iddia edildi. Bonservis ücreti yüksek olan ünlü futbolcu Sadio Mane Bayern Münih kariyerinde 36 maça çıktı ve 12 gol 5 asisti futbol kariyerine yazdırdı. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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