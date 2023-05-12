Transfer heyecanı hızla devam ediyor: Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu!







YUSUF YAZICI'NIN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU







Süper Lig heyecanı hızla devam ederken transfer olan Yusuf Yazıcı da ilgiyle takip ediliyor. Peki genç futbolcu nereye transfer oldu? Ne kadar ücret alacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Trabzonspor'un Lille'den kiralık olarak aldığı Yusuf Yazıcı istediği performansı gösteremedi. Hayal kırıklığı yaşatan Yazıcı'nın bu sezon takıma veda etmesi bekleniyor. Kiralık Yusuf Yazıcı ve Şenol Güneş görüşmeleri sonrasında futbolcunun Beşiktaş'a gitmeyi kabul ettiği öğrenildi.Yusuf Yazıcı'nın CSKA Moskova'ya gitmesi beklenirken Güneş'in ısrarları sonrasında vazgeçtiği ve Beşiktaş konusunda karar kıldığı öğrenildi. Yusuf Yazıcı için ilk olarak Lille'ye 1 milyon Euro bir senelik kiralama bedeli ve 6 milyon Euro bonservis teklif edilmişti. Sonrasında ise 4.5 milyon Euro direkt bonservis istendi. Beşiktaş tarafından yapılan 4.5 milyon Euro bonservis teklifi reddedil. Lille'nin sezon sonu sözleşmesi biteceği için kiralama durumuna da sıcak bakılmadığı öğrenildi. Lille teklifin yükseltilmesini bekliyor. Trabzonspor kariyerinde Yusuf Yazıcı 20 maça çıktı ve 5 gol atıp 1 asist yaptı.