Transferde büyük sürpriz! Alanyasporlu Fatih Aksoy Galatasaray'a imza atabilir













Sürpriz bir isim gündeme geldi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde Başkan Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk ve Erden Timur arasında Akdeniz'de gerçekleştirilen kampta transfer zirvesi gerçekleşti. Kadrosunda ligin ikinci yarısında değişimler yapması beklenen sarı kırmızılı ekipte sol bek stoper bölgesine takviye yapılması yönünde karar alındı.Stoper transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray yönetimi mevcut yabancı oyuncu kuralı nedeniyle yerli bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.Süper Lig'den oyuncu arayışlarına geçen sarı kırmızılı ekibin Samet Akaydın'da rakibinin çok fazla olması nedeniyle farklı adayların da üstünde durduğu öğrenildi. Galatasaray yönetiminin Teknik Direktör Okan Buruk'un önerisiyle Alanyaspor forması giyen Fatih Aksoy'un transferi için olumlu yönde rapor verdiği ortaya çıktı. Alanyasporlu idareciler ile görüşmelere Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde başlayan Galatasaray yönetiminin Fatih Aksoy için harekete geçtiği öğrenildi. Ara transfer dönemi öncesinde transferde sıcak gelişmeler olması beklenirken, Fatih Aksoy'un sezonun ikinci bölümünde sarı kırmızılı formayı giyme ihtimalinin iyice yüksek olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.