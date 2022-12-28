Transfere damga vurdular. Liverpool Hollandalı yıldız Cody Gakpo'yu renklerine bağladı













Ara transfer dönemi birçok takım için fırsattır. Sezonun seyrini değiştirecek hamleyi takımlar genelde bu dönemde yapar. Sadece transfer anlamında değil, takım içinde teşhis edilen hastalığa ilaç bakılır. Kadroda düşünülmeyen bir isim, takımın yarasına merhem olur. Liverpool için durum farklıdır. Çünkü onlar, ara transfer döneminde neredeyse her zaman isabetli kurşun attılar. Hedefi 12'den vurdukları son kurşun ise PSV'nin kalbine gitti. Hollanda kulübünün genç yıldızı Cody Gakpo, Ada Futbol'una yakın bir dönemde merhaba diyecek.Liverpool yaptığı transferle tarih boyunca insanların dalga konusuna bir sürü meze sunmuştu. Ödenen bonservisler, transfer edilen oyuncular ve takımla bağı kopartılamayanlar. Ancak son dönemde ara transfer dönemini Liverpool kadar etkili geçiren ikinci bir kulüp yok. Zira Merseyside ekibi; Luis Suarez, Philippe Coutinho, Daniel Sturridge, Virgil van Dijk ve Luis Diaz gibi isimler, kış aylarında İngiltere'de kırmızı formayı giymeye başladı.Luis Suarez'in Liverpool formasıyla yaptıklarını herkes hatırlar. Kırmızılar ilk Premier Lig şampiyonluğunu belki de 2014 yılında kazanacaktı. O sezon inanılmaz performans sergileyen Uruguaylı golcü, sezon sonu şampiyonluğu City'ye kaybedince yaz aylarında Barcelona'nın kapısından içeri girmişti. Aynı sezonun devre arasında takıma katılan Sturridge ve Coutinho da yıllar boyu Liverpool forması giydi. Sturridge attığı gollerden sonra yaptığı değişik dans figürlerini Trabzon'da da yaptı kariyerinin bir bölümünde. Coutinho ise Barcelona'daki etkisiz kariyerinin ardından Aston Villa'da buldu kendini. Cody Gakpo üstün skor yeteneğiyle Liverpool'a fazlasıyla güç katacaktır. Ancak bu sezonluk şampiyonluk biraz uzaklarda, belki de hayallerde.