Tren kazasıyla yıkılan Yunanistan'da Ulaştırma Bakanı görevden istifa ederek ayrıldı!













ULAŞTIRMA BAKANI İSTİFA ETTİ





Yunanistan'da yük treni ve yolcu treni çarpıştı. Meydana gelen kazada ise 36 kişi öldü, 85 kişi yaralandı. Ulaştırma Bakanı Karamanlis'in istifa etmesi sonrasında ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildi.Yunanistan'ın Larisa kentinin kuzey bölgesinde bulunan Tempi'de yolcu ve yük trenleri çarpıştı. Ekathimerini gazetesinin haberine göre yolcu trenindeki vagonların raydan çıkması sonucu 36 kişi öldü, 85 kişi de kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kazanın ardından tren yolcuları otobüsle diğer kentlere gönderildi.Yunanistan hükümeti tarafından alınan bir kararda ülke genelinde 3 gün milli yas ilan edildiği bildirildi. Diğer taraftan Yunanistan'ın ulaştırma ve altyapı bakanı Konstantinos Karamanlis, kazadan hemen sonra istifa ederek görevinden ayrıldığını duyurdu. . Karamanlis, "Haksız yere ölenlere küçük bir saygı duruşu olarak bunu yapmayı görevim olarak hissettim." dedi. Karamanlis, "Korkunç bir şey olursa, olmamış gibi davranamazsınız." diye konuştu. Atina'dan Selanik'e giden ve içerisinde 350 yolcusu bulunan IC 62 treninin kaza yaptığı bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.