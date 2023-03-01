DÜNYA
01 Mart 2023 - 22:42

Tren kazasıyla yıkılan Yunanistan'da Ulaştırma Bakanı görevden istifa ederek ayrıldı!

Yunanistan'da 36 kişinin öldüğü tren kazası sonrası Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis, "Olmamış gibi davranmak mümkün değil. Bunun adı siyasi sorumluluktur" dedi ve istifa ederek görevinden ayrıldı.

DÜNYA
01 Mart 2023 - 22:42
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Tren kazasıyla yıkılan Yunanistan'da Ulaştırma Bakanı görevden istifa ederek ayrıldı!
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Yunanistan'da yük treni ve yolcu treni çarpıştı. Meydana gelen kazada ise 36 kişi öldü, 85 kişi yaralandı. Ulaştırma Bakanı Karamanlis'in istifa etmesi sonrasında ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildi.

Tren kazasıyla yıkılan Yunanistan'da Ulaştırma Bakanı görevden istifa ederek ayrıldı



Yunanistan'ın Larisa kentinin kuzey bölgesinde bulunan Tempi'de yolcu ve yük trenleri çarpıştı. Ekathimerini gazetesinin haberine göre yolcu trenindeki vagonların raydan çıkması sonucu 36 kişi öldü, 85 kişi de kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kazanın ardından tren yolcuları otobüsle diğer kentlere gönderildi.

ULAŞTIRMA BAKANI İSTİFA ETTİ

Tren kazasıyla yıkılan Yunanistan'da Ulaştırma Bakanı görevden istifa ederek ayrıldı

Yunanistan hükümeti tarafından alınan bir kararda ülke genelinde 3 gün milli yas ilan edildiği bildirildi. Diğer taraftan Yunanistan'ın ulaştırma ve altyapı bakanı Konstantinos Karamanlis, kazadan hemen sonra istifa ederek görevinden ayrıldığını duyurdu. . Karamanlis, "Haksız yere ölenlere küçük bir saygı duruşu olarak bunu yapmayı görevim olarak hissettim." dedi. Karamanlis, "Korkunç bir şey olursa, olmamış gibi davranamazsınız." diye konuştu.

Atina'dan Selanik'e giden ve içerisinde 350 yolcusu bulunan IC 62 treninin kaza yaptığı bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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