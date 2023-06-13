Baş ağrıtan görsel test! Resimdeki yılanı 12 saniyede bulabilenlerin IQ'su 130 üzeri çıkıyor

Her türlü optik illüzyon fotoğrafı şu anda sosyal medyada trend oluyor. İnternet kullanıcıları da bu tür görüntüleri inceleyerek sorulara cevap vermeye çalışıyor. Öte yandan, bu optik yanılsama sizin güçlü bir insan olduğunuzu kabul etmek için tasarlanmıştır. Size en yeni optik illüzyon bulmacası ile geldik bakalım kimler yılanı bulabilecek. Detaylar haberimizde…







BEYİN YAKAN DİKKAT TESTİ: 13 SANİYEDE RESİMDE GİZLİ YILANI BULAN KİŞİ SAYISI ÇOK AZ

Bu optik illüzyon resminde korkunç bir yılan gizleniyor. Çok az insan bu yılanı 13 saniyede fark ediyor.

Optik illüzyon testleri sosyal medyada tartışma yaratmaya devam ederken, 13 saniyelik yılan testi herkesin beynini yaktı.

Yeni yayınlanan bir optik illüzyon testi, ölümcül bir yılanı 13 saniye içinde bulmanızı gerektiriyor.

Araştırmalar, optik yanılsama testinde 10 kişiden yalnızca 3'ünün yılanı 13 saniye içinde fark edebildiğini gösteriyor.

Yılanı kaç saniyede bulabileceğinizi görün.

Lütfen aşağıdaki resme iyi bakın.

Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğrafta, yeşilliklerle çevrili bir bahçe manzarasını gösteriyor.

Bu optik illüzyon bir yılanı gizler ve onu bulmak için 13 saniyeniz vardır.

Hazır olduğunuzda başlayalım.

Herhangi bir değişiklik görüp görmediğinizi görmek için resmi dikkatlice inceleyin.

Yeşillikler arasına gizlenen yılanı buldunuz?

İşte bazı ipuçları. 1. İpucu:

Fotoğrafın solunda veya sağında yılan yok.

2. İpucu:

Yılan yeşil renkte değil ama...

Elinizi çabuk tutun!

Eminim bazılarınızın yılanı şuana dek buldunuğunu düşünüyoruz.

O zaman iyi gözlem becerileriniz var.

Hâlâ onu bulmaya çalışanlara, saniyelerinin kaldığı hatırlatılmalıdır.

3…

2…

1…

Ve…

Zaman doldu.

Yılanların nerede saklandığını bilmek ister misiniz?

Çözümü için aşağı kaydırın...



