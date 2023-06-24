Birinin sizden hoşlandığı anlamak bu kadar basit! 11 işaretten 5'i varsa gözünü sizden alamıyor olabilir

İnsan ilişkileri zaman zaman oldukça karmaşık hale gelebilir, özellikle kadın-erkek iletişiminde. Bir kişinin sizden hoşlandığını anlamanın bazı işaretleri vardır ve bu işaretleri takip etmek size yardımcı olabilir.



BİRİNDEN HOŞLANILDIĞINA DAİR BAZI İŞARETLER





Bilim insanları, bir kişinin sizinle uzun süre göz teması kurmasının sizi çekici bulduğuna dair bir işaret olduğunu söylüyor. Eğer karşınızdaki kişi gözlerinizle uzun süre göz teması kuruyorsa, bu size olan ilgisini gösteriyor olabilir.

Bir kişi sizden hoşlanıyorsa, karşınızdayken normalden daha fazla hareketli olabilir. Örneğin, sürekli olarak fermuarıyla, düğmeleriyle ya da saçlarıyla oynuyorsa, bu heyecanlı olduğunu ve sizinle birlikte olmaktan memnun olduğunu gösterebilir.

İltifat ya da alay iletişim kurmanın bir yoludur. Karşınızdaki kişi, sizin dikkatinizi çekmek için şakalaşma veya küçük iltifatlar kullanabilir. Bu, tepkinizi ölçmek ve sizinle iletişim kurmak için bir yöntem olabilir.

Birinden hoşlandığınızda, içgüdüsel olarak ona dokunmak istersiniz. Eğer karşınızdaki kişi kontrolsüzce size dokunuyorsa, sizinle ilgili olduğunu ve sizi çekici bulduğunu gösteriyor olabilir.

Sık sık göz göze geliyorsanız, karşınızdaki kişinin size ilgi duyduğunu gösteren kaçamak bakışları vardır. Bu denk gelişlerin bir tesadüf olmadığını düşünebilirsiniz.

Bir kişi gereğinden fazla üzgün, kızgın ya da mutluysa, ilgisini saklamaya çalışıyor olabilir. Sizin yanınızda kendisi gibi davranmaktan kaçınıyor olabilir.

Günümüzde pek çok iletişim sosyal medya üzerinden başlayabiliyor. Eğer karşınızdaki kişi ansızın sosyal medya hesaplarınızda etkileşimde bulunuyorsa, bu da ilgi duyduğunu gösteren bir işaret olabilir.

Eğer karşınızdaki kişi sizinle birlikteyken telefonu veya dikkatini dağıtan başka bir şeyle ilgilenmiyorsa, sizinle geçirdiği zamanın keyfini çıkardığını ve size odaklandığını gösteriyor olabilir.

Şakalarınıza mutlaka gülümser veya kahkaha atarsa, sizinle olan iletişimini keyifli buluyor ve sizinle uyumlu bir şekilde iletişim kurmak istiyor olabilir.

Kişiler yalnızca sevdikleri insanlara yakın olma eğilimindedir. Eğer karşınızdaki kişi size yakın olmaktan kaçınmıyor ve fiziksel mesafeyi korumuyorsa, bu da size olan ilgisini gösteren bir işarettir.

Eğer karşınızdaki kişi sizinle kişisel ve özel konular hakkında konuşmayı tercih ediyorsa, bu size olan ilgisi olduğunu ve derinlemesine iletişim kurmak istediğini gösteriyor olabilir.

Unutmayın ki bu işaretler kişiden kişiye değişebilir ve her zaman kesin bir sonuç vermeyebilir. İnsanların davranışlarını anlamak karmaşık olabilir, bu yüzden karşınızdaki kişinin size olan hislerini doğrudan ifade etmesini beklemek en sağlıklı yaklaşım olacaktır.