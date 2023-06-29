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Fırındaki yağ lekelerini ovalamadan temizliyor! Tek malzeme fırını pırıl pırıl yapacak

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Fırındaki yağ lekelerini ovalamadan temizliyor! Tek malzeme fırını pırıl pırıl yapacak
Fırın temizliği, özellikle yağlı yemeklerin yapıldığı durumlarda önemli bir adımdır. Fırının rafları hızla yağ ve kir birikebilir, bu da temizlik sürecini zorlaştırabilir. Uzun bir süre boyunca temizlenmeyen fırınlar ise daha zorlu bir temizlik gerektirebilir. Ancak, endişe etmeyin, çünkü size en inatçı kirleri bile anında temizleyecek bir yöntem bulunuyor. Fırın temizliği için etkili bir yöntemin detayları haberimizde...

Ev temizliği, özellikle yemek pişirildikten sonra ev aletlerinin temizlenmesiyle birlikte zorlu bir süreç olabilir. Fırın ve ocak gibi sıkça kullanılan ev aletleri, genellikle en çok kirlenen yerler arasında yer alır. Bu konuda uzmanlaşmış temizlik uzmanı Bayan Hinch, fırınınızı ilk günkü haline getirmenin bir hilesini açıkladı.

YAĞI FIRINDAN HEMEN SÖKÜN ATIN !

tablet

Temizlik uzmanı Bayan Hinch, yağ ve kir birikmiş fırın kapaklarını temizlemenin yolunu merak edenler için sırrını açıkladı. Hayranlarının "Fırın kapağını nasıl kolayca temizleyebilirim?" sorusuna Hinch, bulaşık makinesi tableti kullanmayı önerdi.

Hinch, açıklamasında "Yıllarca fırın kapağını temizlemek için güçlü kimyasal temizleyiciler kullandıktan sonra bulaşık makinesi tableti kullanmam önerildi ve bu benim hayatımı değiştirdi" dedi.

Fırın temizliği için bulaşık makinesi tableti nasıl kullanılır? Uzmanın önerisine göre, "Fırındaki inatçı lekeleri çıkarmak için gereken tek şey normal bir bulaşık makinesi tableti olabilir. Gerçekten mucizevi bir temizleyici, mutlaka denemelisiniz" şeklinde konuştu. Hinch, tabletin ıslatılarak camın hafifçe ovulması gerektiğini belirtti. Camı çizmemek için tableti sürekli suya daldırarak nemli tutmak önemlidir. Fırın camının her yerinin ovulmasından sonra ıslak bir bezle silinmesi gerekmektedir.

Hinch, açıklamasına "Özellikle tabletler, pişmiş yiyecekleri bulaşıklardan çıkarmayı vaat ettiği için, bu tür tabletlerin fırın yağı ve yiyecek lekeleri üzerinde çalıştığının mantıklı olduğunu" ekledi. Ayrıca, sert toz tabletlerin, yapışmış lekeleri temizlemeye yardımcı olan ancak fırın camını çizmeyecek kadar yumuşak bir yüzeye sahip olduğunu belirtti. Kuru ovma işlemi, camın bütünlüğüne zarar verebilir, bu nedenle ıslak bulaşık makinesi tableti kullanılmasının önemini vurguladı. Hinch, bu yöntemin bir tür tedavi gibi çalıştığını da belirtti.

Temizlik uzmanı Bayan Hinch'in paylaştığı bu yöntem, fırın kapaklarının temizlenmesinde etkili bir çözüm sunmaktadır. Fırın temizliği konusunda pratik ve kolay bir yöntem arayanlar için bulaşık makinesi tableti kullanmak oldukça faydalı olabilir.

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