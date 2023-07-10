Gözlük camındaki çiziklere veda edin! Bu yöntemle yeni gözlük almaya gerek kalmayacak

Gözlük camlarında ki çizikleri yok edecek yöntem belli oldu. Bu pratik temizlik tüyosu sayesinde yeni gözlük almaya son. İşte tek yapmanız gereken haberimizde.