Gözlük camındaki çiziklere veda edin! Bu yöntemle yeni gözlük almaya gerek kalmayacak
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Gözlük camlarında ki çizikleri yok edecek yöntem belli oldu. Bu pratik temizlik tüyosu sayesinde yeni gözlük almaya son. İşte tek yapmanız gereken haberimizde.
Gözlük camında meydana gelen çiziklerden başı dertte olanlara mucizevi yöntem geldi. Bu yöntem sayesinde tüm çizikleri yok edebileceksiniz. Adım adım gözlük camını temizlemekte ki püf noktalar haberimizde yer almaktadır.
GÖZLÜK CAMI TEMİZLİĞİ
-Gözlük camı ılık su ile yıkanarak kurutulur
-Camda oluşan çiziklere diş macunu sürün.
-Sürülen diş macununun beyaz renkli olmasına dikkat edin.
-Yumuşak bez yardımıyla gözlük camına macun yedirilir ve yavaş yavaş ovalayın.
-Bu işlem çizikler yok olana kadar devam eder.
-En son macun ılık su yardımıyla durulanır ve kurulama işlemi yapılır.
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