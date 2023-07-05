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Hem makinenin ömrünü uzatacak hem bulaşıkları pırıl pırıl yapacak! Sadece bir paket dökmek yeterli

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Hem makinenin ömrünü uzatacak hem bulaşıkları pırıl pırıl yapacak! Sadece bir paket dökmek yeterli
Bulaşık makinesiyle sorun yaşayanlar buraya! Bu yöntemler tam sizin için! Tüm detaylar haberimizde.

Bulaşık makineleri bazı etkenler sebebiyle iyi yıkamıyor. Bu sorundan kurtulmak için bir paket bundan dökün! Bulaşıklarınız pırıl pırıl olacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BULAŞIK MAKİNESİ PIRIL PIRIL OLACAK

Bulaşık makinelerinin iyi şekilde yıkaması için bulaşıkların düzenli şekilde dizilmesi önem taşıyor. Aynı zamanda doğru deterjanı bulmak önemli çünkü farklı deterjanların karışımı makinenin ömrünü kısaltabilir. Bulaşıklarınızı sudan geçirmeden yemek atıklarıyla makineye koyarsanız bu atıklar zamanla filtreyi tıkayabilir. Filtrenin belli zamanlarda çıkarıp temizlenmesi de makine ömrünü uzatır. Fincanlarda kalan telveler, küllükteki küller, tabaklardaki yemek lekelerini ilk olarak sudan geçirmeniz önerilir. 

Bulaşık Makinesi Temizliği

Çatalların ve bıçak gibi malzemelerin parlak şekilde görünmesi için sepete de dikkat etmek gerekiyor. Sıkışık şekilde koyarsanız eşyalarınız çizilebilir. Bıçak gibi kesici aletler koyulurken sepete zarar vermeden koyulması gerekiyor. Eğer ıspanak, patates, domates, kıvırcık gibi sebzeleri bulaşık makinesinde yıkıyorsanız bu alışkanlığı bırakmanız gerekiyor. Aynı zamanda mum, tahta eşya, plastik ürünleri de makineye koymanız sağlığınızı da tehlikeye sokabilir. Makine kullanım kılavuzunun doğru şekilde okunması ve uygulanması gerekiyor. Eğer makinenizin iyi yıkamadığından şikayetçiyseniz bir paket karbonatı makine tabanına dağıtıp sıcak şekilde bir kez boş olarak çalıştırabilirsiniz. Sirke ile yıkadıktan sonra bulaşık makineniz artık bulaşıkları pırıl pırıl yıkanacak. 

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