Resimdeki gizli kadın yüzünü IQ'su 130 üzeri olanlar 5 saniyede görebiliyor!
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Optik illüzyon testleri gün geçtikçe popüler hale gelirken bu defa resimde gizlenen kadının bulunması isteniyor. Görsel üzerinde denizci kayıp karısını arıyor. İşte gözlem becerinizi test etmek için başlayın.
Zeka testi olarak tercih edilen optik illüzyonların farklı gruplar üzerinde yorumlanmasıyla dikkat çekti. Üç ana optik yanılsama türü vardır: gerçek, fizyolojik ve bilişsel. Bunun üzerine gözlem becerinizi test etmeniz isteniyor. Resimde bulunan gizli kadını bulmak için süreni başlıyor.
GİZLİ KADINI BULUN
Optik illüzyon testleri bazılarını zorlarken gözlem becerisini de beraberinde geliştiriyor. Algıyı ve eleştirel düşünmeyi geliştirmek için optik illüzyonların düzenli olarak çözülmesi söyleniyor.
Resimde yer alan denizcinin yanı sıra gizli kadını bulmak için süre başladı. Okurların bir çoğu sonuca ulaşamazken denizcinin karısını göremeyenler üzülmesin.
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