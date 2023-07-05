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Resimdeki hayvanı sadece özgüveni yüksek olanlar 4 saniyede buluyor!

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Resimdeki hayvanı sadece özgüveni yüksek olanlar 4 saniyede buluyor!
Son dönemlerde sıklıkla karşımıza çıkan optik illüzyon testlerine bir yenisi daha eklendi. Dünya nüfusunun yüzde 1'lik kısmının sonuca vardığı testte resimde gizlenen hayvanın bulunması isteniyor. İşte süre başladı.

Optik illüzyon testlerinde gizli bir hayvanın bulunması isteniyor. Çok az kişinin sonuca ulaşabildiği testte gizli hayvanın 2 saniyede bulunması isteniyor. Görsele bakarak gizlenen hayvanı bulun.

Resimde yer alan yaşlı bir erkek yüzü görülüyor. Öncelikle adamın şapkasına bakın ve oradan aşağıya doğru inin. Hayvanın nerede saklandığını bulmanıza yardımcı olacak püf nokta ise yavaş ve dikkatlice resmi incelemektir. Görselin ters çevrilmesiyle beraber küçük köpek direkt olarak görülüyor.

Optik

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