Resimdeki heykellerin arasındaki gizli adamı bulmak için 7 saniyeniz var! Hemen bulanların IQ'su yüksek çıkıyor

Sosyal medyada viral olan bir görselde, farklı pozlardaki heykeller net bir şekilde görülüyor. Bu görselde, sadece 6 saniyelik bir süre içinde heykeller arasındaki gizli bir figürü bulabilen kişiler dahi olarak kabul ediliyor. Şimdi siz de zekanızı test etmek için paylaşacağımız bu Optik illüzyon testine göz atabilirsiniz. Hazır olun, çünkü heykellerin arasındaki gizli adamı bulmak için dikkatli olmanız gerekecek! İşte detaylar...





SOSYAL MEDYADA FAVORİ OLAN GÖRÜNTÜ

Turkiyegazetesi.com.tr'de yayınlanan Optik illüzyon testi, heykeller arasında gizlenmiş bir adamı 6 saniye içinde bulmayı gerektiriyor. Testte başarılı olanlar süper zeki olarak kabul ediliyor.

Teste hazır mısınız? Görselde farklı pozlardaki heykeller net bir şekilde görünüyor. Ancak unuttuğunuz bir detay var: Heykellerin arasında gizlenmiş bir adam bulunuyor ve onu bulmanız için sadece 6 saniyeniz var.

Sadece olağanüstü gözlem becerilerine sahip olanlar, sınırlı süre içinde adamın yerini tespit edebiliyor. Bu kişi, ustalıkla heykellerin arasına karışmış ve başlangıçta fark edilmesi gerçekten zor.

Peki, adamı bulabildiniz mi? Hızlı olun, zaman daralıyor.

Resme yoğunlaşın ve gizli kişiyi bulmaya odaklanın.

Bir şey görebildiniz mi? Sadece birkaç saniye kaldı.

Üç...

İki...

Bir...

Ve...

Süre doldu!

Bazılarınızın istenen sürede testi çözdüğünü tahmin ediyoruz. Eğer bulamadıysanız endişelenmeyin, size çözüm görseli ile yardımcı olacağız.

İşte cevabı: Adam resmin sol tarafında görülebiliyor ve taktığı saat sayesinde heykellerden ayırt edilebiliyor.



