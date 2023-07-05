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Yumurtayı muz gibi tek hamlede soymanın formülü var! Yıllarca boşa zaman kaybetmişiz

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Yumurtayı muz gibi tek hamlede soymanın formülü var! Yıllarca boşa zaman kaybetmişiz
Yumurta soymanın basit yöntemleri ortaya çıktı. Yumurta soymak artık zahmetsiz! İşte tek hamlede yumurta soyma yöntemleri...

Yumurta soymanın püf noktası sonunda ortaya çıktı ve bu yöntemle yumurta soymak artık çok daha kolay hale geldi. Yıllarca boşa uğraşanlar için müjdeli bir haber! Artık yumurta soymanın basit birkaç yöntemi var ve işkenceye dönüşen bu süreçten kurtulmak mümkün. 

YUMURTAYI KOLAYCA SOYMA YÖNTEMLERİ

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Bunun için sadece bir çorba kaşığı kullanmanız yeterlidir. Çorba kaşığını haşlanmış yumurtanın üst tarafından kabuğa doğru geçirerek hızlı bir şekilde soyabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, yumurta haşlarken tuz eklemek de soymanızı kolaylaştırabilir. Haşlanmış yumurtaları kaynar sudan çıkarıp soğuk suya batırdığınızda kabukları daha kolay soyulacaktır. Soğuk suyun etkisiyle yumurta kabukları gevşeyecek ve daha rahat bir şekilde soyulabilecektir.

Haşlanmış yumurtaları soymanın farklı yöntemleri de bulunmaktadır. Örneğin, yumurtaları hafifçe tezgaha veya tezgahın üzerine vurarak çatlaklar oluşturabilirsiniz. Bu sayede kabuklar daha kolay ayrılacak ve yumurtalarınızı rahatlıkla soyabileceksiniz.

Yumurta haşlama süreleri ise yumurtanın pişirme derecesine bağlı olarak değişiklik gösterir. Az pişmiş yumurta için 4-5 dakika, orta pişmiş yumurta için 6-7 dakika, çok pişmiş yumurta için ise 10-12 dakika haşlamanız gerekmektedir. Pişirme derecesine göre yumurtalarınızı kontrol etmek için kabuklarını soyduktan sonra keserek içlerini kontrol edebilirsiniz.

Ayrıca, farklı bir tarif denemek isterseniz kayısı yumurtayı yapabilirsiniz. Bunun için haşlanmış yumurtanın ortasını çıkarıp yerine kayısı yerleştirerek tekrar kaynar suya bırakmanız gerekmektedir. Bu yöntemi az pişmiş veya orta pişmiş yumurta için kullanabilirsiniz.

Rafadan yumurta yapmak isterseniz ise yumurtayı kaynar suya bırakıp 6-7 dakika haşlamanız ve ardından soğuk suya batırarak kabuklarını soymanız gerekmektedir.

Tüm bu yöntemlerle istediğiniz yumurta pişirme derecesine ulaşabilir ve kabuklarını kolayca soyarak lezzetli yumurtalarınızı servis edebilirsiniz.

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