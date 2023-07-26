Ağustos ayında hem aşk hem para yağacak! Ağustos'ta para yağmuruna tutulacak 4 burç belli oldu

Ayın en şanslı bur. seçilenler önemli adımlara imza atarken aile yaşantısında ise büyük gelişmeler yaşayacak. Ağustos ayının para, mutluluk, aşk ve daha birçok konuda yüzü gülen burçları...

BAŞAK

2023 senesinin en şanslı burcu olan başaklar, Ağustos ayında zengin olurken önlerine ise bekledikleri kapılar açılıyor. Ağustos ayıyla beraber Başak burçları mutluluktan havalara uçacak.





YAY

Yay burçları, Ağustos ayıyla beraber iyimserliklerinden bir şey kaybetmeyecekleri gibi uzun süredir bekledikleri para ve aşk konusunda da şans kapılarını aralıyorlar. Yayların uzun zamandır sabrettiği olaylar bu ay gerçek olacak.

KOÇ

Ağustos ayında güzel haber alacak Koç burçları bulundukları iş ya da yapacakları bir iş üzerinde üst kademelerde yer alacaklar. Koç burcu olanların yüzündün gülümseme bu ay eksik olmayacak.

ASLAN

İş, eğitim hayatında zorlanan Aslan burçlarına güzel haber geldi. Ağustos ayıyla beraber tüm sorunlar ortadan kaldırılırken maddi konular üzerinden güçlük çekmeler son bulacak ve kariyer odaklı zamanın kapıları aralanacak.