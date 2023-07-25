Beyaz saçlar artık mazide kalacak! Bunu uygulayanda beyaz saç büyüteçle bile görülemeyecek

Birçok farklı etken sebebiyle erken yaşta bile beyazlamaya başlayan saçların önüne geçebilirsiniz! İşte o doğal yöntemler! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAÇ BEYAZLAMASINA EVDE ÇÖZÜM

Saç beyazlaması erken yaşlarda bile birçok etkene bağlı olarak başlayabiliyor. Genetik, stres, kaygı gibi birçok duygunun etkilediği saç beyazlamasının önüne geçmek mümkün. Saçlarınıza kimyasal boya sürmeden evde doğal yöntemlerle de beyazlamanın önüne geçebilirsiniz. Saçlar özellikle B vitamini, B12 vitamini, Biotin, D vitamini, E vitamini, A vitamini eksikliklerinde beyazlamaya başlıyor.





Eğer bu vitaminleri vücudunuza takviye eder ve düzenlerseniz beyazlamanın önüne geçebilirsiniz. Vitaminler kadar mineraller de önemlidir. Saçların sağlıklı şekilde uzayabilmesi için çinko, demir, magnezyum, selenyum, bakır minerallerinin düzenli olarak takviye edilmesi gerekiyor. Saçların ve saç köklerinin yüksek ısıya maruz kalması saçların hasar almasına ve sağlıksız olmasına sebep olur. Bu sebeple yüksek ısıdan uzak durmak gerekiyor. Saçların beyazlamasının önüne geçebilmek için saç köklerine Hindistan cevizi uygulayabilirsiniz. Gece uyumadan önce bu yağ ile masaj yaparak ertesi gün düzgün şekilde durulayabilirsiniz. Saçların sağlıklı ve bakımlı olması için de bal ve zencefili karıştırarak saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Son olarak çörek otunu düzenli olarak tüketirseniz saçlarınız daha sağlıklı olacaktır.