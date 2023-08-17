Bu burçların üzerinde kem gözler geziniyor! Kova, Akrep, Aslan... En çok kıskanılan 3 burç belli oldu

Burçlar arasında auraları yüksek olmasından kaynaklı göze batan burçlar vardır. En çok kıskanılan burçlar belirlenirken çevrelerinde gözleri üzerine çekmeleri mümkün. İşte o 3 burcun üzerinde tüm gözler var.

KOVA

Kova burçlarının özgürlüğüne olan düşkün yapılarıyla dikkatleri üzerine çekerken bu özellik çerçevesinde birçok kıskançlık rüzgarını da estirirler. Enerjik tavırlarından ötürü diğer burçların zaman zaman yeşil gözlü bakışlara maruz bırakabilir.





ASLAN

Liderlik yetenekleri ve karizmatik duruşuyla her zaman ilgi odağı olurken gözleri üzerine çekerler. Aslan burcu insanları çevrelerindeki diğer burçların dikkatini çekerken, göz kamaştırıcı başarıları nedeniyle kıskanılıyor.

AKREP

Gizemli ve derin duygularla dolu olan Akrep burçları duygusal enerjisiyle etrafındakilerin ilgisini çekiyor. Zaman zaman kıskançlığı beraberinde getirebilirken kararlı ve hırslı tavırlarıyla başkalarının dikkatini çektiler. Kıskanılabilecek potansiyele sahipler.