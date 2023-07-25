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Bu burçlarla kavga eden sinir hastası olur! Asla tartışmamanız gereken 3 burç ortaya çıktı

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Bu burçlarla kavga eden sinir hastası olur! Asla tartışmamanız gereken 3 burç ortaya çıktı
Zodyak kuşağının en kavgacı burçları belirlendi! Araştırmalara göre bu üç burç çabuk öfkelenip kavgaya meyilli! Astrologlar ve araştırmaların doğruladığı bu özellikler, burçlar arasındaki içgüdüsel farklılıkları ortaya koyuyor. İşte o üç burç...

Astrolojiye göre bazı burçların içgüdüsel özellikleri nedeniyle daha çabuk öfkelenmeye ve kavga etmeye yatkın olduğu kanıtlandı. Zodyak kuşağının en kavgacı burçları olarak nitelendirilen üç burç, astrologlar ve yapılan araştırmalarca da doğrulandı.

EN KAVGACI ÜÇ BURÇ

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Koç burçları, kendini önemseyen ve ben merkezci yapılarıyla öne çıkıyor. Bir konuda tartışmaya girdiklerinde hemen kendi fikirlerini savunup, başka görüşlere pek açık olmuyorlar. Coşkulu ve hızlı sinirlenen Koçlar, öfkelerini kontrol etmekte zorlanabiliyorlar.

Boğa burçları da öfke göbek adıyla tanımlanıyor. Kendi düşüncelerini savunan Boğalar, farklı görüşlere pek açık olmuyor ve kolayca sinirlenebiliyorlar. Sinirleri hemen geçmeyen Boğa burçları, fiziksel açıdan da güçlü olduğu için temas içeren kavgalara girmekten çekinmiyorlar.

İkizler burçları, neşeli ve esprili yapılarıyla bilinse de ailesiyle anlaşmazlık yaşayabilecek potansiyel taşıyorlar. Aniden öfkelenip, sakinliğini kaybedebilen İkizler, bazen kendi esprileri dışında öfkeyle tepki verebiliyorlar.

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