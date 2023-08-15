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Bu resimdeki zürafayı sadece IQ'su 134 üzeri olanlar görebiliyor! 7 saniyeniz var

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Bu resimdeki zürafayı sadece IQ'su 134 üzeri olanlar görebiliyor! 7 saniyeniz var
Dikkat seviyelerine güvenen insanlar buraya! Bu testte gizlenen zürafayı bulabilmek için saniyeleriniz var! Tüm detaylar haberimizde.

Görme becerileri ve dikkat seviyeleri yüksek olan insanlar bu testi 6 saniyede çözüyor! Gizli zürafanın bulunması isteniyor! İşte o test!

GİZLİ ZÜRAFAYI BULMA TESTİ

Optik illüzyon testleriyle insanların dikkat seviyeleri, analitik zekaları, görme becerileri, IQ seviyeleri ölçülebiliyor. Görme ve dikkat seviyelerine güvenen insanların epey ilgisini çeken bu testlerden bir tanesi de gizli zürafayı bulma testi. 

gizli zürafayı bulma testi

Eğer gözlerinize ve dikkatinize güveniyorsanız bu testi 6 saniye içinde çözmeniz gerekiyor! Fotoğrafta birçok ağaç ve dal yer alıyor. Bu ağaç ve dalların içinde gizlenen bir zürafa var. Eğer 6 saniyede testi çözdüyseniz üstün zekalısınız demektir! Ancak gizlenen zürafayı bulamadıysanız üzülmeyin! İşte testin sonucu; 

zürafa test sonucu

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