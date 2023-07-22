Çamaşır makinesinin ömrünü uzatmak bir çay bardağına bağlı! İçine dökünce daha iyi yıkıyor

Çamaşır makineleri uzun süre kullanıldıktan sonra bazı etkenlerle iyi yıkamayabiliyor. Ancak doğal yöntemlerle makinenizin ömrünü uzatabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN ÖMRÜNÜ UZATMAK MÜMKÜN

Çamaşır makinelerinin kayış kısımlarında olan kireçlenme ve rutubetlenme makinenin ömrünü kısaltıyor. Eğer makinenize doğru bakım uygularsanız makinenizin ömrünü uzatabilirsiniz. Eğer bir yemek kaşığı sirke kullanırsanız çamaşırlarınız daha iyi yıkanır ve kötü kokuların da ortadan gitmesine yardımcı olur. Bir çay bardağı limon suyu da makinenin kazan kısmına eklenir ve hızlı yıkama programıyla yıkanırsa içinde biriken kirler temizlenir. Çamaşır makinesinin iç kısmına soda tozu eklenirse boş ya da dolu çalıştırılarak boru ve parçalarda olan kireçler çözülür ve makinenin ömrü uzatılır.





Çamaşır makinesinin ömrünün uzaması için düzenli şekilde kontrol edilmesi ve bakımlarının düzenli olarak yapılması gerekir. Makinenin kayış kısmında olan kalıntı ve kireçlenmeler makinenin ömrünü kısaltabilir ve arızalar ortaya çıkabilir. Makinenin daha uzun süre kullanılabilmesi için kullandığınız deterjan kalitesi de önem taşır. Doğru ve uygun deterjan seçilmesi hem çamaşırlarınızın daha iyi yıkanmasını sağlar hem de kir ve kirecin etkili şekilde temizlenmesini sağlar. Çamaşır makinesinin doğru şekilde doldurulması da önem taşır. Eğer olması gerekenden fazla çamaşır atarsanız makinenin motoru zarar görebilir ve makinenin ömrü kısalır. Kapasitesinden fazla çamaşır atmamaya özen göstermeniz gerekiyor. Bu yöntemleri düzenli olarak uygulamak makinenin ömrünü uzattığı gibi çamaşırlarınızın daha temiz şekilde yıkanmasına da yardımcı olur ve maliyetleriniz de azalmış olur.