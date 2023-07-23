Çileği pazardan almayın kendiniz yetiştirin! Bu püf noktasıyla kilo kilo çilekleriniz çıkacak

Balkonda çiçekler yerine çilek yetiştirmek mümkündür ve bu yöntemlerle kilolarca çilek elde etmek mümkün olabilir. Çileğin sağlığa olan faydaları da oldukça geniştir. Antioksidan içeriği sayesinde vücuttaki serbest radikallerle mücadele ederek kanser gibi hastalıkların oluşumunu engeller. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir ve kalp sağlığını korur. Eklemlerdeki ağrıları azaltıcı ve sindirim sistemini düzenleyici etkisi bulunmaktadır. Cilt sağlığını da destekleyen çilek, sağlıklı bir yaşam için önemli bir besindir. İşte detaylar...





BALKONDA ÇİLEK YETİŞTİRMEK ÇOK KOLAY

Evde çilek yetiştirmek mümkündür ve bunun için bazı püf noktaları vardır. İlk olarak uygun saksı seçimi önemlidir; çilekler için derinliği 20-25 santimetre olan uzun ve sar saksılar tercih edilir. Organik maddeler bakımından zengin, yani torflu toprak kullanmak önemlidir. İlk ekimde torflu toprak kullanılır ve meyve vermeye başladıktan sonra toprak gübre ile zenginleştirilir. Evde çilek yetiştirmek için Osmanlı çileği, dağ çileği ve yediveren çileği gibi belirli türleri seçmek önemlidir. İşte diğer ayrıntılar...





Saksının büyüklüğü çok önemli değildir; çilekler kök salacağı için kenarlarında delikler olmalıdır. Saksı hafif yükseklikte olmalıdır. Çileği ekmek için herhangi bir mevsim kesin bir kural olmamakla birlikte, mart ve eylül aylarında ekilmesi daha kolay ve çabuk büyümesini sağlar. Çileklerin yetişmesi için toprağın nemli olması ve güneş alması gereklidir. Sulama konusunda bahar aylarında 7-10 gün, yaz aylarında ise 4-5 gün aralıklarla sulanabilir ya da damla sulama yapılabilir, yağışlı günler hariç devamlı damlama sağlanabilir. Bu yöntemlerle evde çilek yetiştirmek mümkündür ve lezzetli, sağlıklı çileklere sahip olabilirsiniz.