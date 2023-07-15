  1. Anasayfa

  2. Trend

  3. Darmadağın odadaki köpeği bulmak için 5 saniyeniz var! 3 2 1 süre başladı!

Darmadağın odadaki köpeği bulmak için 5 saniyeniz var! 3 2 1 süre başladı!

Yayınlanma:
Darmadağın odadaki köpeği bulmak için 5 saniyeniz var! 3 2 1 süre başladı!
Verilen görsel üzerinde gizlenen köpeği bulmak için 6 saniye süre verildi. Dağınık odada köpeği bulanın IQ seviyesinin yüksek olduğu kabul ediliyor. İşte yediden yetmişe herkesin zorlandığı optik illüzyon testi...

Sosyal medya üzerinden sık sık gündeme gelen optik illüzyon testlerine bir yenisi daha eklendi. Darmadağın odanın içerisinde gizlenen köpeği 100 kişiden sadece 9 kişi bulabiliyor. Verilen 6 saniye içerisinde sonuca varmak için süreniz başladı.

Görselde bulunan dağınık odada saklanan bir köpek var ve bu köpeğin 6 saniye içerisinde bulunması isteniyor. Gözlem becerisine dayalı olan bu testte optik yanılsamayla mücadele etmeniz gerekiyor. Verilen süre içerisinde köpeği bulamayanlar üzülmeyin. İşte saklanan köpeğin gösterildiği görsel aşağıda yer almaktadır. 

köpeği bulun

Trend
Resme bakan kimse baykuşu bulamadı! Sadece üstün zekalılar 7 saniyede şipşak buluyor
Resme bakan kimse baykuşu bulamadı! Sadece üstün zekalılar 7 saniyede şipşak buluyor
Kararmış ocaklar tek malzemeyle ışıl ışıl olacak! Ev hanımlarının pratik sırrı
Kararmış ocaklar tek malzemeyle ışıl ışıl olacak! Ev hanımlarının pratik sırrı
Duygu değişimlerine dikkat! Şans kapısı açılacak 3 burç belli oldu
Duygu değişimlerine dikkat! Şans kapısı açılacak 3 burç belli oldu
Resimde ilk gördüğünüz şey karar verme mekanizmanızı gösteriyor! Hızlı karar alan mı yoksa aceleci misiniz?
Resimde ilk gördüğünüz şey karar verme mekanizmanızı gösteriyor! Hızlı karar alan mı yoksa aceleci misiniz?
Yanık tavalarınızı sakın çöpe atmayın! Ovmaya gerek kalmadan yeni alınmış gibi yapacak
Yanık tavalarınızı sakın çöpe atmayın! Ovmaya gerek kalmadan yeni alınmış gibi yapacak
Zeka çalıştıran görsel test! Resimdeki kayıp şemsiyeyi bulmak için 8 saniyeniz var
Zeka çalıştıran görsel test! Resimdeki kayıp şemsiyeyi bulmak için 8 saniyeniz var
Yağlanmış fırınları ovalamaya son! Bu formülle tek seferde yağdan eser kalmayacak
Yağlanmış fırınları ovalamaya son! Bu formülle tek seferde yağdan eser kalmayacak