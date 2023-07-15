Darmadağın odadaki köpeği bulmak için 5 saniyeniz var! 3 2 1 süre başladı!

Sosyal medya üzerinden sık sık gündeme gelen optik illüzyon testlerine bir yenisi daha eklendi. Darmadağın odanın içerisinde gizlenen köpeği 100 kişiden sadece 9 kişi bulabiliyor. Verilen 6 saniye içerisinde sonuca varmak için süreniz başladı.

Görselde bulunan dağınık odada saklanan bir köpek var ve bu köpeğin 6 saniye içerisinde bulunması isteniyor. Gözlem becerisine dayalı olan bu testte optik yanılsamayla mücadele etmeniz gerekiyor. Verilen süre içerisinde köpeği bulamayanlar üzülmeyin. İşte saklanan köpeğin gösterildiği görsel aşağıda yer almaktadır.



