Darmadağın odadaki köpeği bulmak için 5 saniyeniz var! 3 2 1 süre başladı!
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Verilen görsel üzerinde gizlenen köpeği bulmak için 6 saniye süre verildi. Dağınık odada köpeği bulanın IQ seviyesinin yüksek olduğu kabul ediliyor. İşte yediden yetmişe herkesin zorlandığı optik illüzyon testi...
Sosyal medya üzerinden sık sık gündeme gelen optik illüzyon testlerine bir yenisi daha eklendi. Darmadağın odanın içerisinde gizlenen köpeği 100 kişiden sadece 9 kişi bulabiliyor. Verilen 6 saniye içerisinde sonuca varmak için süreniz başladı.
Görselde bulunan dağınık odada saklanan bir köpek var ve bu köpeğin 6 saniye içerisinde bulunması isteniyor. Gözlem becerisine dayalı olan bu testte optik yanılsamayla mücadele etmeniz gerekiyor. Verilen süre içerisinde köpeği bulamayanlar üzülmeyin. İşte saklanan köpeğin gösterildiği görsel aşağıda yer almaktadır.
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