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Duygular dalgalı deniz misali savrulacak! Venüs retrosundan en çok etkilenecek burçlar belli oldu: Bunları yaşamaya hazır olun

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Duygular dalgalı deniz misali savrulacak! Venüs retrosundan en çok etkilenecek burçlar belli oldu: Bunları yaşamaya hazır olun
Astrolojiye ilgi duyan insanlar astrolojik olayları da merakla araştırıyor. Venüs retrosu geldi! Peki hangi burçlar etkilenecek? Tüm detaylar haberimizde.

Beklenen venüs retrosu geldi çattı! Bu burçlar duygu değişikliklerine hazır olsun! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

VENÜS RETROSU GELDİ

Venüs doğum haritasında romantik alanları etkileyen bölümde yer almaktadır. Venüs değerleri ve hayatta önemli görülen şeyleri de etkiler. Venüs retrosu 22 Temmuz tarihinde 28 derece Aslan burcunda geri hareket ederek başlayacak ve 40 gün aşk hayatı, özgüven ve maddi konularda etkili olacak. Bu retro iyileşmek ile ilgili olacak. İyileşmek bazı zamanlar acı, düşünme ve sıkı çalışma gerektirebilir. İkili ilişkilerde düzeltilmesi gereken sorunlar, sosyal çatışmalar sizi bu konularla yüzleştirecek. Şefkat ve ilgi ilk başta yıpratıcı gelebilir. Bu Venüs gerilemesiyle birlikte göz alıcı, gururlu Aslan burcunda olacağı için kendinizle olan ilişkiniz ön planda olacak. Kendinizi affetmeyi, utancı bırakmayı, kusurlarınızı sevme cesaretini bulma şansınız olacak ve travmalar gündeme gelebilecek. 

venüs retrosundan en çok etkilenecek burçlar

Geçmiş travmalarınızla yüzleşmeniz mümkün olabilir. Venüs retrosu 3 Eylül tarihinde sona erecek ve deneyimler önem kazanacak. Venüs gerilemesi sizi özgür bırakabilecek. Venüs retrosundan en çok etkilenen burçlardan biri Boğa burçları olacak. Özellikle yükselen burcu Boğa olanlar aşk hayatında hareketlilik yaşayabilecek. Eğer bu süreçlerde hayatınızın geriye gittiğini düşünüyorsanız sorun yok demektir. Çözülmeyen çatışmalara ışık tutulacak, sevgi, dürüstlük, kişisel hayattaki talepler ön planda olacak. Aslan burçları da bu retrodan çok etkilenecek. Özgüven ve kafa karışıklığı yaşanabilecek ve reddedilme duygusu siz olumsuz etkileyebilecek. İnsanların sizle ilgili ne düşündüğüne odaklanabilirsiniz. Venüs gerilemesinde başkalarıyla sağlıklı iletişim kurmanızı engelleyen özgüven sorunlarınızı çözebilirsiniz. Akrep burçları son zamanlarda doğru yolda olup olmadıklarını sorgulayabilir. Bu gerilemeyle birlikte kariyer hedeflerinizde yeniden yönlendirmeler olacak ve aradığınız soruların cevaplarını bulacaksınız. Son olarak Venüs retrosundan en çok etkilenecek burçlardan biri olan Kova burçları da ilişki sorunlarına ve eski çatışmalara odaklanabilecek. Venüs ortaklar, müttefikler, düşman, eş ile ilgili durumlarda geri hareket edecek ve hayatınızdaki insanlarla tartışabileceksiniz. Bir özür alabilirsiniz ve birinin size karşı kırgınlığı olduğunu öğrenebilirsiniz. 

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